https://sputnik-georgia.ru/20240211/gruzinskiy-sablist-vyigral-bronzu-etapa-kubka-mira-v-tbilisi-286241949.html

Грузинский саблист выиграл бронзу этапа Кубка мира в Тбилиси

Грузинский саблист выиграл бронзу этапа Кубка мира в Тбилиси

На этапе Кубка мира Федерация фехтования Грузии полностью использовала лимит количества участников, разрешенный для хозяев – 16 спортсменов 11.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Лучший саблист мира, грузин Сандро Базадзе, завоевал на этапе кубка мира в Тбилиси бронзовую медаль. В полуфинальном противостоянии Базадзе в напряженном матче уступил опытному иранскому фехтовальщику Али Пакдаману со счетом 13:15. Победителем соревнований стал трехкратный олимпийский чемпион, венгр Арон Силадьи. На этапе Кубка мира Федерация фехтования Грузии полностью использовала лимит количества участников, разрешенный для хозяев – 16 спортсменов. Грузинский саблист стал победителем клубного чемпионата Франции второй год подряд >>Саблист №1 рейтинга FIE Сандро Базадзе, начиная с Кубка мира в Мадриде (06.05.2022), неизменно входит в тройку призеров престижных турниров. С марта 2023 года 30-летний Базадзе возглавляет мировой рейтинг саблистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, сандро базадзе, тбилиси