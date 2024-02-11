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Грузинский саблист выиграл бронзу этапа Кубка мира в Тбилиси
Грузинский саблист выиграл бронзу этапа Кубка мира в Тбилиси
На этапе Кубка мира Федерация фехтования Грузии полностью использовала лимит количества участников, разрешенный для хозяев – 16 спортсменов 11.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-11T11:06+0400
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Лучший саблист мира, грузин Сандро Базадзе, завоевал на этапе кубка мира в Тбилиси бронзовую медаль. В полуфинальном противостоянии Базадзе в напряженном матче уступил опытному иранскому фехтовальщику Али Пакдаману со счетом 13:15. Победителем соревнований стал трехкратный олимпийский чемпион, венгр Арон Силадьи. На этапе Кубка мира Федерация фехтования Грузии полностью использовала лимит количества участников, разрешенный для хозяев – 16 спортсменов. Грузинский саблист стал победителем клубного чемпионата Франции второй год подряд >>Саблист №1 рейтинга FIE Сандро Базадзе, начиная с Кубка мира в Мадриде (06.05.2022), неизменно входит в тройку призеров престижных турниров. С марта 2023 года 30-летний Базадзе возглавляет мировой рейтинг саблистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, сандро базадзе, тбилиси
Грузинский саблист выиграл бронзу этапа Кубка мира в Тбилиси
11:06 11.02.2024 (обновлено: 11:16 11.02.2024)
На этапе Кубка мира Федерация фехтования Грузии полностью использовала лимит количества участников, разрешенный для хозяев – 16 спортсменов
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Лучший саблист мира, грузин Сандро Базадзе, завоевал на этапе кубка мира в Тбилиси бронзовую медаль.
В полуфинальном противостоянии Базадзе в напряженном матче уступил опытному иранскому фехтовальщику Али Пакдаману со счетом 13:15. Победителем соревнований стал трехкратный олимпийский чемпион, венгр Арон Силадьи.
На этапе Кубка мира Федерация фехтования Грузии полностью использовала лимит количества участников, разрешенный для хозяев – 16 спортсменов.
Саблист №1 рейтинга FIE Сандро Базадзе, начиная с Кубка мира в Мадриде (06.05.2022), неизменно входит в тройку призеров престижных турниров.
С марта 2023 года 30-летний Базадзе возглавляет мировой рейтинг саблистов.