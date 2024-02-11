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Массовое убийство в Рустави: обвиняемые братья будут ждать суда в тюрьме
Массовое убийство в Рустави: обвиняемые братья будут ждать суда в тюрьме
Прокуратура ожидает заключения психиатрической экспертизы о состоянии главного обвиняемого по делу 11.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-11T18:23+0400
2024-02-11T18:23+0400
происшествия
грузия
новости
руставский городской суд
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Руставский городской суд избрал для обвиняемого в умышленном убийстве четырех человек и попытке умышленного убийства на рынке в городе Рустави (30 км от Тбилиси) и его брата, обвиняемого в небрежном хранении огнестрельного оружия, тюремное заключение в качестве меры пресечения. Инцидент произошел 9 февраля на так называемом "Стамбульском рынке" города Рустави. По версии следствия, обвиняемый (35-летний мужчина) убил своего дядю и таксиста, который отказался увезти его с места преступления, и ранил своего двоюродного брата. Еще двое человек стали случайными жертвами стрелка. Прокурор по делу Кетеван Сонидзе заявила, что мотивом преступления была месть. Отказ дать в долг или увольнение – что стало причиной массовой стрельбы в Рустави? &gt;&gt;По ее словам, следствие установило, что конфликт между обвиняемым и одним из убитых (его дядей) был связан с поведением обвиняемого в состоянии алкогольного опьянения, когда он становился неадекватным. Ссора произошла до Нового года, и дядя обвиняемого уволил племянника, работавшего продавцом на рынке в Рустави. Прокуратура ожидает заключения психиатрической экспертизы о состоянии главного обвиняемого по делу.В случае обвинительного приговора, 35-летнему обвиняемому в умышленном убийстве грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Второму обвиняемому грозит до трех лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, руставский городской суд
происшествия, грузия, новости, руставский городской суд

Массовое убийство в Рустави: обвиняемые братья будут ждать суда в тюрьме

18:23 11.02.2024
© photo: Sputnik / StringerМесто стрельбы на рынке в городе Рустави
Место стрельбы на рынке в городе Рустави - Sputnik Грузия, 1920, 11.02.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Прокуратура ожидает заключения психиатрической экспертизы о состоянии главного обвиняемого по делу
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Руставский городской суд избрал для обвиняемого в умышленном убийстве четырех человек и попытке умышленного убийства на рынке в городе Рустави (30 км от Тбилиси) и его брата, обвиняемого в небрежном хранении огнестрельного оружия, тюремное заключение в качестве меры пресечения.
Инцидент произошел 9 февраля на так называемом "Стамбульском рынке" города Рустави. По версии следствия, обвиняемый (35-летний мужчина) убил своего дядю и таксиста, который отказался увезти его с места преступления, и ранил своего двоюродного брата. Еще двое человек стали случайными жертвами стрелка.
Прокурор по делу Кетеван Сонидзе заявила, что мотивом преступления была месть.
Отказ дать в долг или увольнение – что стало причиной массовой стрельбы в Рустави? >>
По ее словам, следствие установило, что конфликт между обвиняемым и одним из убитых (его дядей) был связан с поведением обвиняемого в состоянии алкогольного опьянения, когда он становился неадекватным. Ссора произошла до Нового года, и дядя обвиняемого уволил племянника, работавшего продавцом на рынке в Рустави.
Прокуратура ожидает заключения психиатрической экспертизы о состоянии главного обвиняемого по делу.
В случае обвинительного приговора, 35-летнему обвиняемому в умышленном убийстве грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
Второму обвиняемому грозит до трех лет тюрьмы.
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