https://sputnik-georgia.ru/20240211/massovoe-ubiystvo-v-rustavi-obvinyaemye-bratya-budut-zhdat-suda-v-tyurme-286250076.html

Массовое убийство в Рустави: обвиняемые братья будут ждать суда в тюрьме

Массовое убийство в Рустави: обвиняемые братья будут ждать суда в тюрьме

Прокуратура ожидает заключения психиатрической экспертизы о состоянии главного обвиняемого по делу 11.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-11T18:23+0400

2024-02-11T18:23+0400

2024-02-11T18:23+0400

происшествия

грузия

новости

руставский городской суд

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Руставский городской суд избрал для обвиняемого в умышленном убийстве четырех человек и попытке умышленного убийства на рынке в городе Рустави (30 км от Тбилиси) и его брата, обвиняемого в небрежном хранении огнестрельного оружия, тюремное заключение в качестве меры пресечения. Инцидент произошел 9 февраля на так называемом "Стамбульском рынке" города Рустави. По версии следствия, обвиняемый (35-летний мужчина) убил своего дядю и таксиста, который отказался увезти его с места преступления, и ранил своего двоюродного брата. Еще двое человек стали случайными жертвами стрелка. Прокурор по делу Кетеван Сонидзе заявила, что мотивом преступления была месть. Отказ дать в долг или увольнение – что стало причиной массовой стрельбы в Рустави? >>По ее словам, следствие установило, что конфликт между обвиняемым и одним из убитых (его дядей) был связан с поведением обвиняемого в состоянии алкогольного опьянения, когда он становился неадекватным. Ссора произошла до Нового года, и дядя обвиняемого уволил племянника, работавшего продавцом на рынке в Рустави. Прокуратура ожидает заключения психиатрической экспертизы о состоянии главного обвиняемого по делу.В случае обвинительного приговора, 35-летнему обвиняемому в умышленном убийстве грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Второму обвиняемому грозит до трех лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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