https://sputnik-georgia.ru/20240211/massovoe-ubiystvo-v-rustavi-obvinyaemye-bratya-budut-zhdat-suda-v-tyurme-286250076.html
Массовое убийство в Рустави: обвиняемые братья будут ждать суда в тюрьме
Массовое убийство в Рустави: обвиняемые братья будут ждать суда в тюрьме
Прокуратура ожидает заключения психиатрической экспертизы о состоянии главного обвиняемого по делу 11.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-11T18:23+0400
2024-02-11T18:23+0400
2024-02-11T18:23+0400
происшествия
грузия
новости
руставский городской суд
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/09/286216037_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c5a7e2b25b49cb8d8793aec6b95b9003.jpg
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Руставский городской суд избрал для обвиняемого в умышленном убийстве четырех человек и попытке умышленного убийства на рынке в городе Рустави (30 км от Тбилиси) и его брата, обвиняемого в небрежном хранении огнестрельного оружия, тюремное заключение в качестве меры пресечения. Инцидент произошел 9 февраля на так называемом "Стамбульском рынке" города Рустави. По версии следствия, обвиняемый (35-летний мужчина) убил своего дядю и таксиста, который отказался увезти его с места преступления, и ранил своего двоюродного брата. Еще двое человек стали случайными жертвами стрелка. Прокурор по делу Кетеван Сонидзе заявила, что мотивом преступления была месть. Отказ дать в долг или увольнение – что стало причиной массовой стрельбы в Рустави? >>По ее словам, следствие установило, что конфликт между обвиняемым и одним из убитых (его дядей) был связан с поведением обвиняемого в состоянии алкогольного опьянения, когда он становился неадекватным. Ссора произошла до Нового года, и дядя обвиняемого уволил племянника, работавшего продавцом на рынке в Рустави. Прокуратура ожидает заключения психиатрической экспертизы о состоянии главного обвиняемого по делу.В случае обвинительного приговора, 35-летнему обвиняемому в умышленном убийстве грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Второму обвиняемому грозит до трех лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/09/286216037_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_df5c097aab365fbe119a146316811b24.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, руставский городской суд
происшествия, грузия, новости, руставский городской суд
Массовое убийство в Рустави: обвиняемые братья будут ждать суда в тюрьме
Прокуратура ожидает заключения психиатрической экспертизы о состоянии главного обвиняемого по делу
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Руставский городской суд избрал для обвиняемого в умышленном убийстве четырех человек и попытке умышленного убийства на рынке в городе Рустави (30 км от Тбилиси) и его брата, обвиняемого в небрежном хранении огнестрельного оружия, тюремное заключение в качестве меры пресечения.
Инцидент произошел 9 февраля на так называемом "Стамбульском рынке" города Рустави. По версии следствия, обвиняемый (35-летний мужчина) убил своего дядю и таксиста, который отказался увезти его с места преступления, и ранил своего двоюродного брата. Еще двое человек стали случайными жертвами стрелка.
Прокурор по делу Кетеван Сонидзе заявила, что мотивом преступления была месть.
По ее словам, следствие установило, что конфликт между обвиняемым и одним из убитых (его дядей) был связан с поведением обвиняемого в состоянии алкогольного опьянения, когда он становился неадекватным. Ссора произошла до Нового года, и дядя обвиняемого уволил племянника, работавшего продавцом на рынке в Рустави.
Прокуратура ожидает заключения психиатрической экспертизы о состоянии главного обвиняемого по делу.
В случае обвинительного приговора, 35-летнему обвиняемому в умышленном убийстве грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
Второму обвиняемому грозит до трех лет тюрьмы.