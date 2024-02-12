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Домов юстиции в Грузии станет больше
Домов юстиции в Грузии станет больше
На сегодняшний день Дома юстиции предоставляют 470 видов государственных услуг по разным направлениям 12.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-12T23:03+0400
2024-02-12T23:03+0400
2024-02-12T23:12+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Двенадцать новых филиалов Домов юстиции построят в разных городах Грузии в 2024 году, сообщил исполнительный директор Дома юстиции Лаша Лобжанидзе на своей странице в соцсети. Первый Дом юстиции открылся в Грузии в 2011 году, а на сегодняшний день в стране уже действует 118 Домов юстиции в разных районных центрах страны. В Тбилиси действует сразу три – центральный и два филиала в самых густозаселенных спальных районах, Глдани и Варкетили. По его словам, на этапе работ предварительной подготовки находятся филиалы в Мцхета и Чала, а работы по обустройству второго филиала Дома юстиции в Батуми начнется со следующей недели. "Также до конца этой недели будет объявлен тендер на полное обновление филиала в Рустави, и фактически наши потребители смогут получить там услугу в новой реальности, а у сотрудников будет более комфортная рабочая среда", – написал Лобжанидзе. По информации Лобжанидзе, открытие филиалов начнется весной текущего года, и вскоре во всех муниципалитетах страны будет Дом юстиции. На сегодняшний день Дома юстиции предоставляют 470 видов государственных услуг по разным направлениям. Дом юстиции является также контактором Пенсионного фонда Грузии, МВД Грузии, Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению и других госучреждений, что позволяет решить все вопросы в одном здании. В Доме юстиции также можно зарегистрировать и аннулировать брак, получить архивные данные, открыть и закрыть бизнес, подать на вид на жительство и гражданство Грузии и решить все вопросы, связанные с имуществом. В Грузии открылся 118-й Дом юстиции >>При этом получение любого документа можно ускорить, не давая взяток, а просто заплатив дороже за срочность услуги. Для тех же, кто не может добраться до Домов юстиции в центрах в стране, действуют так называемые "Дома юстиции на колесах". Всего таких мобильных Домов юстиции в 10 регионах страны 20. В Грузии Дома юстиции также есть и в трех самых крупных учреждениях по исполнению наказаний, и в ближайшее время планируется открыть еще два. В планах Минюста же в будущем открытие Дома юстиции с полным спектром услуг во всех грузинских тюрьмах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, дом юстиции
грузия, новости, общество, дом юстиции
Домов юстиции в Грузии станет больше
23:03 12.02.2024 (обновлено: 23:12 12.02.2024)
На сегодняшний день Дома юстиции предоставляют 470 видов государственных услуг по разным направлениям
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Двенадцать новых филиалов Домов юстиции построят в разных городах Грузии в 2024 году, сообщил исполнительный директор Дома юстиции Лаша Лобжанидзе на своей странице в соцсети.
Первый Дом юстиции открылся в Грузии в 2011 году, а на сегодняшний день в стране уже действует 118 Домов юстиции в разных районных центрах страны. В Тбилиси действует сразу три – центральный и два филиала в самых густозаселенных спальных районах, Глдани и Варкетили.
"В рамках инфраструктурных проектов беспрецедентного масштаба ведется строительство филиалов Глдани, Сагареджо, Хашури, Самтредиа, Ахмета, Терджола, Хелвачаури, Цаиши, Зоти, Толи и Шроша", – заявил Лобжанидзе.
По его словам, на этапе работ предварительной подготовки находятся филиалы в Мцхета и Чала, а работы по обустройству второго филиала Дома юстиции в Батуми начнется со следующей недели.
"Также до конца этой недели будет объявлен тендер на полное обновление филиала в Рустави, и фактически наши потребители смогут получить там услугу в новой реальности, а у сотрудников будет более комфортная рабочая среда", – написал Лобжанидзе.
По информации Лобжанидзе, открытие филиалов начнется весной текущего года, и вскоре во всех муниципалитетах страны будет Дом юстиции.
"С 2013 по 2023 годы на строительство филиалов Дома юстиции было потрачено более 110 миллионов лари. В результате сегодня население Грузии имеет беспрецедентный доступ к государственным услугам", – написал он.
На сегодняшний день Дома юстиции предоставляют 470 видов государственных услуг по разным направлениям. Дом юстиции является также контактором Пенсионного фонда Грузии, МВД Грузии, Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению и других госучреждений, что позволяет решить все вопросы в одном здании.
В Доме юстиции также можно зарегистрировать и аннулировать брак, получить архивные данные, открыть и закрыть бизнес, подать на вид на жительство и гражданство Грузии и решить все вопросы, связанные с имуществом.
При этом получение любого документа можно ускорить, не давая взяток, а просто заплатив дороже за срочность услуги.
Для тех же, кто не может добраться до Домов юстиции в центрах в стране, действуют так называемые "Дома юстиции на колесах". Всего таких мобильных Домов юстиции в 10 регионах страны 20.
В Грузии Дома юстиции также есть и в трех самых крупных учреждениях по исполнению наказаний, и в ближайшее время планируется открыть еще два. В планах Минюста же в будущем открытие Дома юстиции с полным спектром услуг во всех грузинских тюрьмах.