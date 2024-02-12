https://sputnik-georgia.ru/20240212/geologicheski-opasnye-mesta-v-gruzii-budut-otmechatsya-na-kartakh-286277135.html

Геологически опасные места в Грузии будут отмечаться на картах

Геологически опасные места в Грузии будут отмечаться на картах

Грузия приобрела два современных радара, которые позволяют предоставлять соответствующим службам более точную информацию об ожидаемой погоде, заявил министр 12.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-12T21:47+0400

2024-02-12T21:47+0400

2024-02-12T21:47+0400

грузия

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отар шамугия

оползень

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. В Грузии вскоре появятся карты зон геологических угроз, что позволит максимально подготовиться к стихийным явлениям, заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия. Грузия на прошлой неделе столкнулась с несколькими трагедиями, вызванными стихийными бедствиями: в результате схода оползней и лавины 6 и 7 февраля в регионах Аджария и Имерети погибли 11 человек. Премьер Грузии, посетив зону стихии в селе Нергеети 11 февраля, заявил, что правительство примет все меры для предотвращения подобных трагедий в будущем. По словам главы ведомства, Грузия приобрела два современных радара, которые позволяют предоставлять населению и соответствующим службам более точную информацию об ожидаемой погоде. "В этом году у нас есть конкретные планы, и они касаются как первоначальной оценки ледниковых ущелий, так и установки систем раннего оповещения на реках в зонах повышенного риска", – сказал Шамугия. В начале августа 2023 года оползень сошел на знаменитый грузинский высокогорный курорт Шови, практически уничтожив его. Спасатели эвакуировали из зоны стихийного бедствия 210 человек. Погибли, по последним данным, 32 человека, тело 32 погибшего было обнаружено 10 сентября. Спекуляции неприемлемы – министр осудил ряд заявлений о стихии на западе Грузии >>Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. Спустя месяц 8 сентября в Гурии вследствие обильных осадков вышли из берегов реки, сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам. Больше всего пострадали села Супса и Джиханджири в Ланчхутском районе и село Силаури в Озургетском районе. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, среди которых двое подростков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, отар шамугия , оползень