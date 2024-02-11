https://sputnik-georgia.ru/20240211/spekulyatsii-nepriemlemy--ministr-osudil-ryad-zayavleniy-o-stikhii-na-zapade-gruzii-286247183.html

Спекуляции неприемлемы – министр осудил ряд заявлений о стихии на западе Грузии

Спекуляции неприемлемы – министр осудил ряд заявлений о стихии на западе Грузии

Геологи остаются на местах и мониторинг будет продолжаться до тех пор, пока ситуация не стабилизируется, заявил министр 11.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-11T12:58+0400

2024-02-11T12:58+0400

2024-02-11T12:58+0400

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отар шамугия

имерети

оползень

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Спекуляции и заявления о том, что государство ничего не сделало для предотвращения стихии на западе Грузии, несмотря на то, что о ней было известно заранее, неприемлемы, заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия. Грузия в последние дни столкнулась с несколькими трагедиями, вызванными стихийными бедствиями: в результате схода оползней 6 и 7 февраля в регионах Аджария и Имерети погибли 11 человек. Четыре группы геологов по сей день работают в Аджарии, три – в регионе Имерети, одна – на территории Шида Картли. По словам министра, есть такие виды стихийных процессов, которые очень сложно спрогнозировать и предотвратить даже в высокоразвитых странах, а во многих случаях невозможно. Шамугия отметил, что специалисты Национального агентства по охране окружающей среды провели оценку около двухсот домов и выдали более 90 рекомендаций по переселению живущих семей в безопасное место. По его словам, геологи остаются на местах, и мониторинг будет продолжаться до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. Смертоносный оползень в Имерети: жители зоны ЧП получат компенсации >>"Наша цель – максимально ускорить те процессы, которые начали много лет назад относительно развития систем мониторинга в стране, усиления соответствующих служб. Мы начали это много лет назад. По сути, вся система была повреждена и у нас очень конкретные планы", – сказал Шамугия. По оценке экспертов, зарождение-активизация оползневых процессов на западе Грузии, наряду со сложными тектоническими и морфологическими условиями, в основном было связано с обильными атмосферными осадками, выпавшими с 5 по 7 февраля. Смертоносный оползень на западе Грузии - причины и масштаб стихийного бедствия>>По данным метеостанций в Кутаиси, Зестафони и Дими, количество атмосферных осадков составило 80-100 мм. Это 50-80% климатической нормы за февраль. Оползень развился в нижней части склона, на очень крутой наклонной поверхности (60-650 метров), в сильно истощенных туфопесчаниках, туфах и аргиллитах, образующих склон. Высота оползня – 30 метров, ширина в верхней части – 20-25 метров, а в нижней – 90-100 метров. Объем сошедшей оползневой массы – около 150 тысяч кубометров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, отар шамугия , имерети, оползень