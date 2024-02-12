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Граждане России лидируют по числу визитов в Грузию – новая статистика
Граждане России лидируют по числу визитов в Грузию – новая статистика
Грузия восстановила в 2023 году показатели 2019 года по туристическим визитам на 91,9% 12.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-12T17:42+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Россия лидирует по числу визитов своих граждан в Грузию, в 2023 году Грузию посетили 1,4 миллиона граждан России, что на 30,5% больше по сравнению с 2022 годом, и на 3,6% меньше, чем в 2019-м, говорится в сообщении Национальной администрации туризма. В целом с начала года Грузия приняла 7,1 миллиона международных путешественников, что на 30,3% больше по сравнению 2022 годом и на 24,4% меньше, чем до пандемии в 2019 году. Из общего числа визитов 4,7 миллиона были туристическими, что на 27,8% больше, чем в 2022 году. Грузия восстановила показатели 2019 года на 91,9%. Как приезжают туристы в Грузию Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 68% от общего числа иностранцев. В этом плане лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе. На втором месте – посещение страны воздушным путем, 31,1% от общего числа иностранцев. Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались более 1,2 миллиона путешественников.Доходы Грузии от туризмаСогласно данным Нацбанка Грузии, доходы страны от международных путешественников за 2023 год составили 4 125,3 миллиона долларов. По сравнению с 2022 годом доходы туризма выросли на 17,3 % и на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, россия, турция, израиль, азербайджан, экономика, национальная администрация туризма грузии
туризм, грузия, новости, россия, турция, израиль, азербайджан, экономика, национальная администрация туризма грузии
Граждане России лидируют по числу визитов в Грузию – новая статистика
Грузия восстановила в 2023 году показатели 2019 года по туристическим визитам на 91,9%
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik.
Россия лидирует по числу визитов своих граждан в Грузию, в 2023 году Грузию посетили 1,4 миллиона граждан России, что на 30,5% больше по сравнению с 2022 годом, и на 3,6% меньше, чем в 2019-м, говорится в сообщении
Национальной администрации туризма.
В целом с начала года Грузия приняла 7,1 миллиона международных путешественников, что на 30,3% больше по сравнению 2022 годом и на 24,4% меньше, чем до пандемии в 2019 году.
Из общего числа визитов 4,7 миллиона были туристическими, что на 27,8% больше, чем в 2022 году. Грузия восстановила показатели 2019 года на 91,9%.
Топ-5 стран по числу международных визитов в Грузию в 2023 году
Страна
Кол-во визитов, тысяч
Рост, %
Россия
1 418,5
30,5
Турция
1 396,7
50,9
Армения
962,5
29,6
Израиль
217,1
3,3
Азербайджан
199,8
30,6
Как приезжают туристы в Грузию
Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 68% от общего числа иностранцев. В этом плане лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе.
На втором месте – посещение страны воздушным путем, 31,1% от общего числа иностранцев. Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались более 1,2 миллиона путешественников.
Согласно данным Нацбанка Грузии, доходы страны от международных путешественников за 2023 год составили 4 125,3 миллиона долларов. По сравнению с 2022 годом доходы туризма выросли на 17,3 % и на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.
Топ-5 стран по тратам туристов в Грузии в 2023 году
Страна
Траты, млн долларов
Рост, %
Россия
938,4
4,7
Турция
631,0
58,0
Евросоюз
549,6
64,9
Израиль
308,1
13,9
Украина
183,5
-33,0
В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.