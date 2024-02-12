https://sputnik-georgia.ru/20240212/inostrantsa-prigovorili-k-12-godam-tyurmy-za-torgovlyu-lyudmi-v-gruzii-286275949.html

Иностранец получил 12 лет тюрьмы в Грузии за трафикинг

Иностранец получил 12 лет тюрьмы в Грузии за трафикинг

Троих жертв лишили паспортов и заставляли заниматься проституцией 12.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-12T20:34+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Зестафонский районный суд признал иностранца виновным в торговле людьми и приговорил к 12 годам тюрьмы, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Грузии. Жертвами преступника стали трое граждан Тайланда, которым одно из тайских агентств по трудоустройству пообещало работу в салоне красоты в грузинском черноморском городе Батуми. В Грузии их встретил ныне приговоренный к заключению иностранец и отвез совершенно в другой город. Угрозами и психологическим давлением обвиняемый заставлял потерпевших оказывать сексуальные услуги гражданам иностранных государств за определенную плату. Значительную часть заработанных в результате эксплуатации денег он присваивал. Иностранцу было предъявлено обвинение в торговле людьми, совершенной в отношении двух и более лиц. Прокуратура не уточнила, жертвами были женщины или мужчины. Как отметили в ведомстве, прокуратура Грузии проводит строгую уголовную политику в отношении преступлений этой категории, которую продолжит и в будущем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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