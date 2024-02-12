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Иностранец получил 12 лет тюрьмы в Грузии за трафикинг
Иностранец получил 12 лет тюрьмы в Грузии за трафикинг
Троих жертв лишили паспортов и заставляли заниматься проституцией 12.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Зестафонский районный суд признал иностранца виновным в торговле людьми и приговорил к 12 годам тюрьмы, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Грузии. Жертвами преступника стали трое граждан Тайланда, которым одно из тайских агентств по трудоустройству пообещало работу в салоне красоты в грузинском черноморском городе Батуми. В Грузии их встретил ныне приговоренный к заключению иностранец и отвез совершенно в другой город. Угрозами и психологическим давлением обвиняемый заставлял потерпевших оказывать сексуальные услуги гражданам иностранных государств за определенную плату. Значительную часть заработанных в результате эксплуатации денег он присваивал. Иностранцу было предъявлено обвинение в торговле людьми, совершенной в отношении двух и более лиц. Прокуратура не уточнила, жертвами были женщины или мужчины. Как отметили в ведомстве, прокуратура Грузии проводит строгую уголовную политику в отношении преступлений этой категории, которую продолжит и в будущем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, таиланд, батуми, суд
Иностранец получил 12 лет тюрьмы в Грузии за трафикинг
20:34 12.02.2024 (обновлено: 21:00 12.02.2024)
Троих жертв лишили паспортов и заставляли заниматься проституцией
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Зестафонский районный суд признал иностранца виновным в торговле людьми и приговорил к 12 годам тюрьмы, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Грузии.
Жертвами преступника стали трое граждан Тайланда, которым одно из тайских агентств по трудоустройству пообещало работу в салоне красоты в грузинском черноморском городе Батуми. В Грузии их встретил ныне приговоренный к заключению иностранец и отвез совершенно в другой город.
"Обвиняемый разместил потерпевших в доме, находящемся в его временном пользовании, в Зестафони, после чего отобрал у них паспорта и не позволил самостоятельно передвигаться", – говорится в сообщении пресс-службы.
Угрозами и психологическим давлением обвиняемый заставлял потерпевших оказывать сексуальные услуги гражданам иностранных государств за определенную плату. Значительную часть заработанных в результате эксплуатации денег он присваивал.
Иностранцу было предъявлено обвинение в торговле людьми, совершенной в отношении двух и более лиц.
Прокуратура не уточнила, жертвами были женщины или мужчины.
Как отметили в ведомстве, прокуратура Грузии проводит строгую уголовную политику в отношении преступлений этой категории, которую продолжит и в будущем.