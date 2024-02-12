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Каньон Окаце на западе Грузии временно закрыт для посетителей
Каньон Окаце на западе Грузии временно закрыт для посетителей
Когда вновь начнется прием посетителей пока не известно 12.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-12T10:28+0400
2024-02-12T10:28+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Природная достопримечательность Грузии каньон Окаце (близ города Кутаиси) 12 февраля прекратил прием посетителей из-за технических работ, сообщили в Агентстве охраняемых территорий Грузии. В агентстве не уточнили, когда посетители вновь смогу начать посещать каньон. Каньон Окаце, который находится в районе Хони в ущелье реки Окаце, в 50 километрах от города Кутаиси – одно из самых посещаемых мест в Грузи. Река Окаце имеет подземные потоки и формирует карстовые пещеры. Длина каньона – 16 километров, а глубина – 50 метров. Стоимость посещения охраняемых территорий Грузии изменится>>По утверждению ученых, это природное чудо насчитывает миллион лет. В каньоне множество озер и водопадов. Длина одного из озер Осхапо более 60 метров. В 2011 году каньону присвоили статус Национального парка. Особенной красотой отличается трехкаскадный водопад Кинчха, расположенный на территории парка. Это один из самых высоких водопадов в Грузии. Высота первого каскада около 25 метров, второго – около 70 метров, а третьего – около 35 метров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, агентство охраняемых территорий, кутаиси
туризм, грузия, новости, агентство охраняемых территорий, кутаиси
Каньон Окаце на западе Грузии временно закрыт для посетителей
10:28 12.02.2024 (обновлено: 11:05 12.02.2024)
Когда вновь начнется прием посетителей пока не известно
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Природная достопримечательность Грузии каньон Окаце (близ города Кутаиси) 12 февраля прекратил прием посетителей из-за технических работ, сообщили в Агентстве охраняемых территорий Грузии.
В агентстве не уточнили, когда посетители вновь смогу начать посещать каньон.
Каньон Окаце, который находится в районе Хони в ущелье реки Окаце, в 50 километрах от города Кутаиси – одно из самых посещаемых мест в Грузи. Река Окаце имеет подземные потоки и формирует карстовые пещеры. Длина каньона – 16 километров, а глубина – 50 метров.
По утверждению ученых, это природное чудо насчитывает миллион лет. В каньоне множество озер и водопадов. Длина одного из озер Осхапо более 60 метров.
В 2011 году каньону присвоили статус Национального парка.
Особенной красотой отличается трехкаскадный водопад Кинчха, расположенный на территории парка. Это один из самых высоких водопадов в Грузии. Высота первого каскада около 25 метров, второго – около 70 метров, а третьего – около 35 метров.