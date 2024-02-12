https://sputnik-georgia.ru/20240212/nezakonnoe-oruzhie-i-boepripasy-izyali-v-gruzii--zaderzhany-20-chelovek-286253348.html

Незаконное оружие и боеприпасы изъяли в Грузии – задержаны 20 человек

Незаконное оружие и боеприпасы изъяли в Грузии – задержаны 20 человек

Самому старшему из задержанных 80 лет, а самому младшему – 29 12.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-12T10:02+0400

2024-02-12T10:02+0400

2024-02-12T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Грузинские полицейские за последний период в столице и регионах страны задержали 20 человек по обвинению в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия и боеприпасов, еще один человек был уличен в преступлении, сообщила пресс-служба ведомства. Самому старшему из задержанных 80 лет, а самому младшему – 29. Многие из них были в прошлом судимы. Задержания провели в Тбилиси, Имерети, Кахети, Гурии, Мцхета- Мтианети, Самегрело - Земо-Сванетии и Шида-Картли. Более тысячи патронов, гранаты и пистолеты – в Грузии изъяты незаконное оружие >>Во время обысков задержанных, их квартир, автомобилей, подсобных помещений полиция изъяла десятки единиц огнестрельного оружия, револьверы, винтовки, автоматы, ручную гранату, пистолеты, а также сотни патронов различного калибра. Больше всего патронов было изъято у 41-летнего жителя Мцхета-Мтианети – 733 патрона, два ружья, 20 обойм, ручная граната, огнестрельное оружие. В случае подтверждения вины, задержанным грозит от трех до семи лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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