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Президента Грузии раскритиковали за то, что она не поздравила Алиева с победой на выборах
Президента Грузии раскритиковали за то, что она не поздравила Алиева с победой на выборах
В администрации президента не объяснили, почему Саломе Зурабишвили не поздравила своего азербайджанского коллегу 12.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-12T14:32+0400
2024-02-12T14:32+0400
2024-02-12T14:38+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ведет себя политически недальновидно, когда решила не поздравлять Ильхама Алиева с победой на президентских выборах в Азербайджане, заявила вице-премьер Тея Цулукиани. Действующий глава Азербайджана побеждает на внеочередных выборах президента Азербайджана с 92,12% голосов. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия (ЦИК) АР после обработки 100% бюллетеней. Согласно информации, явка избирателей на выборах составила 76,43%. По мнению вице-премьера, Зурабишвили продолжает выполнять задания от т. н. "хозяев".Лидеры "Грузинская мечта" сегодня заявляют, что Зурабишвили примкнула к "радикальной оппозиции". Представители правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая вопреки интересам Грузии и народа пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну. Алиев и Кобахидзе обменялись поздравлениями по телефону>>По словам Цулукиани, нельзя ссылаться на объяснение, что победа Алиева на выборах еще не подтверждена окончательно. Официального заявления администрации президента Грузии, почему она не поздравила своего азербайджанского коллегу, не было. С победой на президентских выборах Ильхама Алиева еще на прошлой неделе поздравил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и в ответ получил поздравления с назначением на пост главы правительства. Между первыми лицами Грузии и Азербайджана состоялся телефонный разговор. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , тея цулукиани, азербайджан, ильхам алиев, единое национальное движение
грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , тея цулукиани, азербайджан, ильхам алиев, единое национальное движение
Президента Грузии раскритиковали за то, что она не поздравила Алиева с победой на выборах
14:32 12.02.2024 (обновлено: 14:38 12.02.2024)
В администрации президента не объяснили, почему Саломе Зурабишвили не поздравила своего азербайджанского коллегу
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ведет себя политически недальновидно, когда решила не поздравлять Ильхама Алиева с победой на президентских выборах в Азербайджане, заявила вице-премьер Тея Цулукиани.
Действующий глава Азербайджана побеждает на внеочередных выборах президента Азербайджана с 92,12% голосов. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия (ЦИК) АР после обработки 100% бюллетеней. Согласно информации, явка избирателей на выборах составила 76,43%.
"Мы хотели бы напомнить нашему президенту, что это тот регион, где в последние годы возросли геополитические риски и риски безопасности, что правительство Грузии повседневно заботится о том, чтобы застраховаться от этих рисков. И на этом фоне президент, который является верховным главнокомандующим, воздерживается от поздравления нашего соседа, партнера, главы дружественного государства с победой на выборах. Это является политической недальновидностью", – заявила Цулукиани.
По мнению вице-премьера, Зурабишвили продолжает выполнять задания от т. н. "хозяев".
"Я думаю, мы имеем дело с этим, и ее целью, как президента, должно быть не застраховать опасности нашей страны заранее, иметь максимально дружественные и партнерские отношения с лучшими соседями, среди которых и Азербайджан, а, наоборот, чтобы было больше рисков в этой стране, чтобы увеличились экономические угрозы и т. д. Похоже, что это и есть ее цель, что, как минимум, вызывает сожаление", – отметила Цулукиани.
Лидеры "Грузинская мечта" сегодня заявляют, что Зурабишвили примкнула к "радикальной оппозиции". Представители правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая вопреки интересам Грузии и народа пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.
По словам Цулукиани, нельзя ссылаться на объяснение, что победа Алиева на выборах еще не подтверждена окончательно.
"Потому что мы помним, по крайней мере, один пример, когда госпожа Саломе поздравила господина Макрона до того, как результаты выборов были официально подтверждены, что тогда было абсолютно естественно и приветствовалось", – заявила Цулукиани.
Официального заявления администрации президента Грузии, почему она не поздравила своего азербайджанского коллегу, не было.
С победой на президентских выборах Ильхама Алиева еще на прошлой неделе поздравил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и в ответ получил поздравления с назначением на пост главы правительства. Между первыми лицами Грузии и Азербайджана состоялся телефонный разговор.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.