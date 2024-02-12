https://sputnik-georgia.ru/20240212/prezidenta-gruzii-raskritikovali-za-to-chto-ona-ne-pozdravila-alieva-s-pobedoy-na-vyborakh-286267093.html

Президента Грузии раскритиковали за то, что она не поздравила Алиева с победой на выборах

Президента Грузии раскритиковали за то, что она не поздравила Алиева с победой на выборах

В администрации президента не объяснили, почему Саломе Зурабишвили не поздравила своего азербайджанского коллегу 12.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-12T14:32+0400

2024-02-12T14:32+0400

2024-02-12T14:38+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ведет себя политически недальновидно, когда решила не поздравлять Ильхама Алиева с победой на президентских выборах в Азербайджане, заявила вице-премьер Тея Цулукиани. Действующий глава Азербайджана побеждает на внеочередных выборах президента Азербайджана с 92,12% голосов. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия (ЦИК) АР после обработки 100% бюллетеней. Согласно информации, явка избирателей на выборах составила 76,43%. По мнению вице-премьера, Зурабишвили продолжает выполнять задания от т. н. "хозяев".Лидеры "Грузинская мечта" сегодня заявляют, что Зурабишвили примкнула к "радикальной оппозиции". Представители правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая вопреки интересам Грузии и народа пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну. Алиев и Кобахидзе обменялись поздравлениями по телефону>>По словам Цулукиани, нельзя ссылаться на объяснение, что победа Алиева на выборах еще не подтверждена окончательно. Официального заявления администрации президента Грузии, почему она не поздравила своего азербайджанского коллегу, не было. С победой на президентских выборах Ильхама Алиева еще на прошлой неделе поздравил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и в ответ получил поздравления с назначением на пост главы правительства. Между первыми лицами Грузии и Азербайджана состоялся телефонный разговор. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , тея цулукиани, азербайджан, ильхам алиев, единое национальное движение