https://sputnik-georgia.ru/20240212/uchitsya-professii-v-gruzii-pridetsya-po-novomu--plany-pravitelstva-na-2024-god-285467790.html

Учиться профессии в Грузии придется по-новому – планы правительства на 2024 год

Учиться профессии в Грузии придется по-новому – планы правительства на 2024 год

Планируется сформировать Агентство развития профессионального образования, которое будет заниматься развитием колледжей 12.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-12T09:41+0400

2024-02-12T09:41+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Правительство Грузии в 2024 году представит долгосрочную стратегию развития профессионального образования, согласно которой профобразование в стране станет частью общей системы образования. Профессиональное образование в Грузии на сегодняшний день – ниша, которая не вписана в общую систему образования. За редким исключением поступить в профессиональный колледж возможно только после завершения полного цикла школьного образования (12 классов). Согласно планам правительства, уже в 2024 году планируется сформировать Агентство развития профессионального образования, которое будет заниматься развитием колледжей. Профобразование для старшеклассников вскоре станет обязательным в госшколах Грузии >>Также с 2024 года изменится подход и к работающим в этой системе педагогам. Будет разработана новая система оплаты их труда в соответствие с успеваемостью студентов колледжей. Кроме того, будет увеличено число образовательных программ и начнется процесс признания неформального образования в части овладения профессией. Также акцент в профессиональном образовании будет смещен на регионы, где будут открываться нужные колледжи, а часть профессий уже в 2024 году по желанию школьники начнут изучать без отрыва от получения школьного образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, образование в грузии, министерство образования и науки грузии