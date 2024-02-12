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В Грузии задержан мужчина за нарушение тайны личной жизни
В Грузии задержан мужчина за нарушение тайны личной жизни
Обвиняемый состоял в отношениях с замужней женщиной, которую он тайно заснял на телефон, а затем шантажировал, заявили в спецслужбе 12.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-12T22:12+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Сорокапятилетний мужчина задержан по факту посягательства на тайну личной жизни, говорится в сообщении Специальной следственной службы. Следствие установило, что обвиняемый состоял в отношениях с замужней женщиной, которую он тайно заснял на телефон во время половой связи. После завершения отношений в январе 2024 года мужчина просил жертву к нему вернуться, угрожая распространить тайную видеозапись среди ее родственников. Нарушение тайны личной жизни несовершеннолетней – в Грузии задержан молодой мужчина >>Кроме того, обвиняемый поздно ночью пришел к бывшей любовнице и пытался зайти в ее дом, в то время как там находились дети и другие члены семьи. Мужчину задержали в результате неотложных следственных действий на основании обращения пострадавшей. Во время обыска обвиняемого в его мобильном телефоне были обнаружены видеокадры интимного характера. Задержанный приговорен к заключению в качестве меры пресечения. Специальная следственная служба активно продолжает борьбу по предотвращению нарушений тайны частной жизни и установлению лиц, уличенных в преступлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, специальная следственная служба
грузия, новости, происшествия, специальная следственная служба
В Грузии задержан мужчина за нарушение тайны личной жизни
Обвиняемый состоял в отношениях с замужней женщиной, которую он тайно заснял на телефон, а затем шантажировал, заявили в спецслужбе
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Сорокапятилетний мужчина задержан по факту посягательства на тайну личной жизни, говорится в сообщении Специальной следственной службы.
Следствие установило, что обвиняемый состоял в отношениях с замужней женщиной, которую он тайно заснял на телефон во время половой связи.
После завершения отношений в январе 2024 года мужчина просил жертву к нему вернуться, угрожая распространить тайную видеозапись среди ее родственников.
Кроме того, обвиняемый поздно ночью пришел к бывшей любовнице и пытался зайти в ее дом, в то время как там находились дети и другие члены семьи.
Мужчину задержали в результате неотложных следственных действий на основании обращения пострадавшей. Во время обыска обвиняемого в его мобильном телефоне были обнаружены видеокадры интимного характера.
Задержанный приговорен к заключению в качестве меры пресечения.
Специальная следственная служба активно продолжает борьбу по предотвращению нарушений тайны частной жизни и установлению лиц, уличенных в преступлении.