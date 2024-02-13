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Грузия работает над увеличением экспорта ягод и орехов в Европу
Грузия работает над увеличением экспорта ягод и орехов в Европу
Представители европейских компаний ознакомились с продукцией из Грузии 13.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-13T14:04+0400
2024-02-13T14:04+0400
2024-02-13T16:57+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Грузинские компании приняли участие в 31-й Международной выставке фруктов Fruit Logistica в Берлине, сообщает телекомпания "Имеди". Выставка Fruit Logistica прошла в Германии с 7 по 9 февраля. Здесь были представлены только те производители, продукция которых соответствует международным стандартам. В выставке приняли участие 11 грузинских компаний, которые представили чернику, малину, различные специи и орехи. Выставка фруктов в Берлине – одно из самых масштабных международных мероприятий Европы. Каждый год ее посещают более 63 тысяч визитеров. В этом году в выставке приняли участие около 2,6 тысячи местных и международных компаний.Основные тематические направления выставки – фермерство, складское хранение, фрукты и овощи, сельское хозяйство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, в мире, грузия, берлин, германия, европа, леван изория, экономика
Грузия работает над увеличением экспорта ягод и орехов в Европу
14:04 13.02.2024 (обновлено: 16:57 13.02.2024)
Представители европейских компаний ознакомились с продукцией из Грузии
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik.
Грузинские компании приняли участие в 31-й Международной выставке фруктов Fruit Logistica в Берлине, сообщает телекомпания "Имеди
".
Выставка Fruit Logistica прошла в Германии с 7 по 9 февраля. Здесь были представлены только те производители, продукция которых соответствует международным стандартам. В выставке приняли участие 11 грузинских компаний, которые представили чернику, малину, различные специи и орехи.
"Участие Грузии очень важно, тем более, что у нас возрастающая тенденция. В частности, в этом году представлены уже 11 компаний. Лидирует отдельная продукция, то есть та продукция, которая имеет больше шансов на продажу на рынке Европы, и которая пользуется большим спросом. Особенно это касается черники", – заявил посол Грузии в Германии Леван Изория.
Выставка фруктов в Берлине – одно из самых масштабных международных мероприятий Европы. Каждый год ее посещают более 63 тысяч визитеров. В этом году в выставке приняли участие около 2,6 тысячи местных и международных компаний.
Основные тематические направления выставки – фермерство, складское хранение, фрукты и овощи, сельское хозяйство.