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Грузия работает над увеличением экспорта ягод и орехов в Европу

Грузия работает над увеличением экспорта ягод и орехов в Европу

Представители европейских компаний ознакомились с продукцией из Грузии 13.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Грузинские компании приняли участие в 31-й Международной выставке фруктов Fruit Logistica в Берлине, сообщает телекомпания "Имеди". Выставка Fruit Logistica прошла в Германии с 7 по 9 февраля. Здесь были представлены только те производители, продукция которых соответствует международным стандартам. В выставке приняли участие 11 грузинских компаний, которые представили чернику, малину, различные специи и орехи. Выставка фруктов в Берлине – одно из самых масштабных международных мероприятий Европы. Каждый год ее посещают более 63 тысяч визитеров. В этом году в выставке приняли участие около 2,6 тысячи местных и международных компаний.Основные тематические направления выставки – фермерство, складское хранение, фрукты и овощи, сельское хозяйство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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