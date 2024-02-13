https://sputnik-georgia.ru/20240213/gruziya-v-top-5-stran-evropy-gde-bezopasno-i-nochyu-286283465.html

Грузия в топ-5 стран Европы, где безопасно и ночью

Грузия в топ-5 стран Европы, где безопасно и ночью

Грузия в плане безопасного ночного передвижения опережает 25 стран-членов Евросоюза 13.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Грузия заняла четвертое место среди стран Европы, где туристы могут безопасно передвигаться не только днем, но и ночью, таковы данные World of Statistics в соцсети X, основанные на результатах организации Numbeo.com. Numbeo.com – это сербский сайт, который является крупнейшей в мире базой данных о стоимости и о качестве жизни. Редакторы сайта оценивают страны, города и составляют рейтинги о жизни их населения. Согласно статистическим данным, Грузия отстает только от таких стран как Хорватия, Словения и Исландия. Примечательно, что Грузия в плане безопасного ночного передвижения опережает 25 стран-членов Евросоюза и все страны-кандидаты на вступление в ЕС. Беспрецедентный доход от туризма – в Грузии подвели официальные итоги 2023 года>>Данные Numbeo.com используют ведущие мировые издания.Исследования портала Numbeo.com просматривают 2,4 миллиона пользователей в месяц. Данные Numbeo.com используют ведущие мировые издания.Редакторы собирают информацию для рейтинга из открытых источников: порталов государственных органов, сайтов местных статистических компаний и отчетов консалтинговых фирм. Сайт также дает возможность всем пользователям делиться информацией о ценах на жизнь в своей стране. Оценка стран идет по следующим показателям – безопасность, качество системы здравоохранения, вероятность стихийных бедствий, уровень загрязнения, индекс стоимости жизни в целом, покупательская способность каждого гражданина, соотношение цен на жилье с доходами местных жителей и сколько времени требуется жителям, чтобы добраться до работы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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