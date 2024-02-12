https://sputnik-georgia.ru/20240212/bespretsedentnyy-dokhod-ot-turizma--v-gruzii-podveli-ofitsialnye-itogi-2023-goda-286276225.html

Беспрецедентный доход от туризма – в Грузии подвели официальные итоги 2023 года

Беспрецедентный доход от туризма – в Грузии подвели официальные итоги 2023 года

Туристические визиты превысили 4,6 миллиона, что является почти 100% восстановлением по сравнению с 2019 годом, заявила глава администрации 12.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-12T21:23+0400

2024-02-12T21:23+0400

2024-02-12T21:23+0400

туризм

экономика

грузия

новости

национальная администрация туризма грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/05/279280303_0:241:1439:1051_1920x0_80_0_0_64f771168a3d2a375bbd2c2fc0509fca.jpg

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Это первый прецедент в истории Грузии, когда страна в 2023 году получила от туризма доход в более чем четыре миллиарда долларов, что на 26% больше, чем в 2019 году, заявила глава Национальной администрации туризма Майя Омиадзе. Согласно данным Национальной службы статистики, в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 миллиона раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. Больше всего визитеров было из России – 1,2 миллиона, что составляет 23,2% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (доля 21,4%) и Армения (13,5%). Что касается туризма и международных поездок, следует подчеркнуть, что количество посещений увеличилось на 75,6% по сравнению с 2019 годом и страна приняла более 7 миллионов международных путешественников. "Туристические визиты превысили 4,6 миллиона, что является почти 100% восстановлением по сравнению с 2019 годом. В постпандемические годы динамика с каждым годом возрастала, туристический сектор Грузии находился в процессе восстановления, однако 2023 год оказался особенно успешным, особенно в свете вызовов в регионе", – отметила Омиадзе. Граждане России лидируют по числу визитов в Грузию – новая статистика >>По словам главы Национальной администрации туризма, в Евросоюзе, Великобритании и странах Персидского залива, а также на новых туристических рынках Индии и Китая продолжаются активные кампании с целью повышения осведомленности о Грузии и увеличения потоков туристов из этих стран. "Национальная администрация туризма проводит кампании, выставки на стратегически важных туристических рынках, это приняло постоянный характер и приносит свои результаты. Думаю, 2024 год будет гораздо более успешным и мы получим еще лучшие результаты как по туристическим визитам, так и по доходам по сравнению с 2019 годом", – сказал Омиадзе. Новый рекорд для Грузии – доходы от туризма превысили 4 миллиарда долларов за год >>Согласно данным Сакстата, иностранцы в 2023 году потратили в Грузии в общей сложности примерно 12,9 миллиарда лари (4,8 миллиарда долларов), что на 20,5% больше, чем за 2022 год. Однако траты на один визит снизились на 8,1% и составили 2 097,4 лари (785 долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

туризм, экономика, грузия, новости, национальная администрация туризма грузии