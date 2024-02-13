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Интересы Грузии должны быть максимально учтены на пути к ЕС – депутат

Интересы Грузии должны быть максимально учтены на пути к ЕС – депутат

По словам депутата, в настоящее время важен вопрос интеграции Грузии в единое экономическое пространство ЕС 13.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-13T14:48+0400

2024-02-13T14:48+0400

2024-02-13T14:48+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Сближение с политикой Евросоюза и европейская интеграция должны происходить с максимальным учетом интересов Грузии, это является приоритетом для властей, заявила председатель парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили. Грузия, как страна-кандидат на вступление в ЕС, впервые в этом году участвует в конференции Европейского парламента. Глава комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили во вторник выступит с речью и расскажет о вызовах, стоящих перед Грузией. По словам депутата, в настоящее время важен вопрос интеграции Грузии в единое экономическое пространство ЕС, так как в Евросоюз объединяет страны с довольно развитыми экономиками. "Этот вопрос, конечно, важен для нас: может ли быть достигнуто это равенство и какие вопросы можно обсудить об интеграции Грузии в ЕC таким образом, чтобы максимально учесть наши интересы, что связано с созданием лучших условий жизни для наших граждан", – заявила Бочоришвили. Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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