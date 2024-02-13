https://sputnik-georgia.ru/20240213/interesy-gruzii-dolzhny-byt-maksimalno-uchteny-na-puti-k-es--deputat-286290739.html
Интересы Грузии должны быть максимально учтены на пути к ЕС – депутат
Интересы Грузии должны быть максимально учтены на пути к ЕС – депутат
По словам депутата, в настоящее время важен вопрос интеграции Грузии в единое экономическое пространство ЕС 13.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-13T14:48+0400
2024-02-13T14:48+0400
2024-02-13T14:48+0400
политика
новости
грузия
тбилиси
соглашение об ассоциации грузия-ес
грузия - евросоюз
евросоюз
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0f/252028518_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ff398c144a19c873577cd5baaa57d5c2.jpg
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Сближение с политикой Евросоюза и европейская интеграция должны происходить с максимальным учетом интересов Грузии, это является приоритетом для властей, заявила председатель парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили. Грузия, как страна-кандидат на вступление в ЕС, впервые в этом году участвует в конференции Европейского парламента. Глава комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили во вторник выступит с речью и расскажет о вызовах, стоящих перед Грузией. По словам депутата, в настоящее время важен вопрос интеграции Грузии в единое экономическое пространство ЕС, так как в Евросоюз объединяет страны с довольно развитыми экономиками. "Этот вопрос, конечно, важен для нас: может ли быть достигнуто это равенство и какие вопросы можно обсудить об интеграции Грузии в ЕC таким образом, чтобы максимально учесть наши интересы, что связано с созданием лучших условий жизни для наших граждан", – заявила Бочоришвили. Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0f/252028518_329:0:3000:2003_1920x0_80_0_0_a7a443b5da4746e99058fdd568e7bd00.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, тбилиси, соглашение об ассоциации грузия-ес, грузия - евросоюз, евросоюз
политика, новости, грузия, тбилиси, соглашение об ассоциации грузия-ес, грузия - евросоюз, евросоюз
Интересы Грузии должны быть максимально учтены на пути к ЕС – депутат
По словам депутата, в настоящее время важен вопрос интеграции Грузии в единое экономическое пространство ЕС
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Сближение с политикой Евросоюза и европейская интеграция должны происходить с максимальным учетом интересов Грузии, это является приоритетом для властей, заявила председатель парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили.
Грузия, как страна-кандидат на вступление в ЕС, впервые в этом году участвует в конференции Европейского парламента. Глава комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили во вторник выступит с речью и расскажет о вызовах, стоящих перед Грузией.
"Основной вопрос – социальные вопросы, как на это смотрит ЕС, и какой может быть политика ЕС по отношению к странам-кандидатам, когда речь заходит о социальных вопросах. Для нас является приоритетом приблизиться к политике ЕС и максимально интегрироваться в ЕС с учетом наших интересов", – заявила Бочоришвили.
По словам депутата, в настоящее время важен вопрос интеграции Грузии в единое экономическое пространство ЕС, так как в Евросоюз объединяет страны с довольно развитыми экономиками.
"Этот вопрос, конечно, важен для нас: может ли быть достигнуто это равенство и какие вопросы можно обсудить об интеграции Грузии в ЕC таким образом, чтобы максимально учесть наши интересы, что связано с созданием лучших условий жизни для наших граждан", – заявила Бочоришвили.
Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.