https://sputnik-georgia.ru/20240213/kogo-napugalo-zayavlenie-premera-gruzii-publikovat-vse-resheniya-pravitelstva-286294729.html

Кого напугало заявление премьера Грузии публиковать все решения правительства?

Кого напугало заявление премьера Грузии публиковать все решения правительства?

Правительство Грузии должно быть образцовым для всех с точки зрения прозрачности и подотчетности, ранее заявил новый премьер Грузии 13.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-13T18:01+0400

2024-02-13T18:01+0400

2024-02-13T18:03+0400

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георгий гахария

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ираклий кобахидзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что все решения правительства будут обнародованы, напугало некоторых людей, в том числе представителей команды экс-премьера Георгия Гахария, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Все распоряжения и постановления, касающиеся решений правительства Грузии, вновь станут общедоступными, заявил новый премьер Грузии на своем первом заседании кабинета министров. По его словам, правительство должно быть для всех примером прозрачности и подочетности.По его словам, СМИ, подконтрольные крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", и представители команды Гахария пытались приписать решение приостановить обнародование распоряжений правительства предшественнику Кобахидзе, Ираклию Гарибашвили, но выяснилось, что процесс был прекращен в связи с реконструкцией сайта во время нахождения у власти Гахария. Ничего не изменилось, никакой реконструкции не произошло, по решению Гахария все решения правительства стали абсолютно скрытыми, подчеркнул Мдинарадзе. Новый премьер назвал главные принципы работы правительства Грузии под его руководством>>По его словам, требование оппозиции опубликовать в один день указы, которые не публиковались почти три года, является спекуляцией, поскольку для этого требуется время. Правительство Грузии не публиковало постановления почти три года, последнее опубликованное постановление датируется сентябрем 2020 года. В начале этого года правительство Грузии также обязалось публиковать протоколы заседаний, что записано в национальном плане открытого управления. Согласно документу, информация о заседаниях правительства, которая на данный момент не разглашается, в будущем станет доступна всем желающим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, георгий гахария, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия