https://sputnik-georgia.ru/20240213/kogo-napugalo-zayavlenie-premera-gruzii-publikovat-vse-resheniya-pravitelstva-286294729.html
Кого напугало заявление премьера Грузии публиковать все решения правительства?
Кого напугало заявление премьера Грузии публиковать все решения правительства?
Правительство Грузии должно быть образцовым для всех с точки зрения прозрачности и подотчетности, ранее заявил новый премьер Грузии 13.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-13T18:01+0400
2024-02-13T18:01+0400
2024-02-13T18:03+0400
грузия
новости
политика
георгий гахария
мамука мдинарадзе
ираклий кобахидзе
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0c/286263262_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_f416ff21e7693275fd2a1b8cfe33d84b.jpg
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что все решения правительства будут обнародованы, напугало некоторых людей, в том числе представителей команды экс-премьера Георгия Гахария, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Все распоряжения и постановления, касающиеся решений правительства Грузии, вновь станут общедоступными, заявил новый премьер Грузии на своем первом заседании кабинета министров. По его словам, правительство должно быть для всех примером прозрачности и подочетности.По его словам, СМИ, подконтрольные крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", и представители команды Гахария пытались приписать решение приостановить обнародование распоряжений правительства предшественнику Кобахидзе, Ираклию Гарибашвили, но выяснилось, что процесс был прекращен в связи с реконструкцией сайта во время нахождения у власти Гахария. Ничего не изменилось, никакой реконструкции не произошло, по решению Гахария все решения правительства стали абсолютно скрытыми, подчеркнул Мдинарадзе. Новый премьер назвал главные принципы работы правительства Грузии под его руководством>>По его словам, требование оппозиции опубликовать в один день указы, которые не публиковались почти три года, является спекуляцией, поскольку для этого требуется время. Правительство Грузии не публиковало постановления почти три года, последнее опубликованное постановление датируется сентябрем 2020 года. В начале этого года правительство Грузии также обязалось публиковать протоколы заседаний, что записано в национальном плане открытого управления. Согласно документу, информация о заседаниях правительства, которая на данный момент не разглашается, в будущем станет доступна всем желающим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0c/286263262_239:0:1591:1014_1920x0_80_0_0_c36a88f68f2b38914d38d09bcc410637.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, георгий гахария, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, политика, георгий гахария, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
Кого напугало заявление премьера Грузии публиковать все решения правительства?
18:01 13.02.2024 (обновлено: 18:03 13.02.2024)
Правительство Грузии должно быть образцовым для всех с точки зрения прозрачности и подотчетности, ранее заявил новый премьер Грузии
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что все решения правительства будут обнародованы, напугало некоторых людей, в том числе представителей команды экс-премьера Георгия Гахария, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.
Все распоряжения и постановления, касающиеся решений правительства Грузии, вновь станут общедоступными, заявил новый премьер Грузии на своем первом заседании кабинета министров. По его словам, правительство должно быть для всех примером прозрачности и подочетности.
"Когда Ираклий Кобахидзе принял решение обнародовать все решения правительства, это напугало некоторых людей, в том числе тех, кто представляет команду Гахария в парламенте Грузии и за его пределами", – заявил Мдинарадзе.
По его словам, СМИ, подконтрольные крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", и представители команды Гахария пытались приписать решение приостановить обнародование распоряжений правительства предшественнику Кобахидзе, Ираклию Гарибашвили, но выяснилось, что процесс был прекращен в связи с реконструкцией сайта во время нахождения у власти Гахария.
"В течение последних двух лет "Нац-СМИ" и Гахария вместе пытались приписать это решение Гарибашвили. Сегодня, после этого решения Ираклия Кобахидзе, выяснилось, что это решение было принято во время премьерства Гахария, мотивируя реконструкцией", – заявил Мдинарадзе.
Ничего не изменилось, никакой реконструкции не произошло, по решению Гахария все решения правительства стали абсолютно скрытыми, подчеркнул Мдинарадзе.
По его словам, требование оппозиции опубликовать в один день указы, которые не публиковались почти три года, является спекуляцией, поскольку для этого требуется время.
"Запомните, что на протяжении нескольких месяцев они будут строить на этом PR", – заявил Мдинарадзе.
Правительство Грузии не публиковало постановления почти три года, последнее опубликованное постановление датируется сентябрем 2020 года.
В начале этого года правительство Грузии также обязалось публиковать протоколы заседаний, что записано в национальном плане открытого управления. Согласно документу, информация о заседаниях правительства, которая на данный момент не разглашается, в будущем станет доступна всем желающим.