https://sputnik-georgia.ru/20240213/nemetskie-spetsialisty-pomogut-razvivat-transportnuyu-sistemu-v-adzharii-286288815.html

Немецкие специалисты помогут развивать транспортную систему в Аджарии

Немецкие специалисты помогут развивать транспортную систему в Аджарии

Запланировано создание региональной концепции общественного транспорта 13.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-13T13:17+0400

2024-02-13T13:17+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) примет участие в создании региональной модели общественного транспорта в Аджарии, сообщает министерство финансов и экономики автономной республики. Меморандум о реализации масштабного проекта подписали первый заместитель министра финансов и экономики Аджарии Отар Диасамидзе, руководитель грузинского офиса GIZ Сандра Шенк и директор программы Ян Рикмейер. Цель проекта - развитие транспортной системы в Аджарии, что поможет укрепить экономику и туризм в регионе. В рамках проекта CONNECT GEORGIA (устойчивая и подключенная мобильность в Грузии) будет подготовлен документ по общей транспортной политике для районов Аджарии. С учетом текущих междугородних пассажирских перевозок, а также реформы автовокзалов в стране и в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами в Аджарии будет создана региональная концепция общественного транспорта. Автовокзалы и междугородние маршруты ждут новшества с 1 января>>Реализацию проекта обеспечит региональная рабочая группа, в составе представителей Минфина Аджарии, мэрии Батуми, других районов региона и заинтересованных сторон. К работе над проектом, созданным при участии GIZ и Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ), будут привлечены международные эксперты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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