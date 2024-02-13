https://sputnik-georgia.ru/20240213/nemetskie-spetsialisty-pomogut-razvivat-transportnuyu-sistemu-v-adzharii-286288815.html
Немецкие специалисты помогут развивать транспортную систему в Аджарии
Немецкие специалисты помогут развивать транспортную систему в Аджарии
Запланировано создание региональной концепции общественного транспорта 13.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-13T13:17+0400
2024-02-13T13:17+0400
2024-02-13T13:33+0400
новости
грузия
аджария
батуми
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1b/259916765_0:212:1353:973_1920x0_80_0_0_f6ccbe184ed1aab02b1550f6d61ea705.jpg
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) примет участие в создании региональной модели общественного транспорта в Аджарии, сообщает министерство финансов и экономики автономной республики. Меморандум о реализации масштабного проекта подписали первый заместитель министра финансов и экономики Аджарии Отар Диасамидзе, руководитель грузинского офиса GIZ Сандра Шенк и директор программы Ян Рикмейер. Цель проекта - развитие транспортной системы в Аджарии, что поможет укрепить экономику и туризм в регионе. В рамках проекта CONNECT GEORGIA (устойчивая и подключенная мобильность в Грузии) будет подготовлен документ по общей транспортной политике для районов Аджарии. С учетом текущих междугородних пассажирских перевозок, а также реформы автовокзалов в стране и в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами в Аджарии будет создана региональная концепция общественного транспорта. Автовокзалы и междугородние маршруты ждут новшества с 1 января>>Реализацию проекта обеспечит региональная рабочая группа, в составе представителей Минфина Аджарии, мэрии Батуми, других районов региона и заинтересованных сторон. К работе над проектом, созданным при участии GIZ и Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ), будут привлечены международные эксперты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
аджария
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1b/259916765_0:129:1154:994_1920x0_80_0_0_6db4b1cce12e39adcd82b92eeca70350.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, аджария, батуми
новости, грузия, аджария, батуми
Немецкие специалисты помогут развивать транспортную систему в Аджарии
13:17 13.02.2024 (обновлено: 13:33 13.02.2024)
Запланировано создание региональной концепции общественного транспорта
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) примет участие в создании региональной модели общественного транспорта в Аджарии, сообщает министерство финансов и экономики автономной республики.
Меморандум о реализации масштабного проекта подписали первый заместитель министра финансов и экономики Аджарии Отар Диасамидзе, руководитель грузинского офиса GIZ Сандра Шенк и директор программы Ян Рикмейер.
Цель проекта - развитие транспортной системы в Аджарии, что поможет укрепить экономику и туризм в регионе. В рамках проекта CONNECT GEORGIA (устойчивая и подключенная мобильность в Грузии) будет подготовлен документ по общей транспортной политике для районов Аджарии.
С учетом текущих междугородних пассажирских перевозок, а также реформы автовокзалов в стране и в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами в Аджарии будет создана региональная концепция общественного транспорта.
Реализацию проекта обеспечит региональная рабочая группа, в составе представителей Минфина Аджарии, мэрии Батуми, других районов региона и заинтересованных сторон.
К работе над проектом, созданным при участии GIZ и Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ), будут привлечены международные эксперты.