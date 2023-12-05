https://sputnik-georgia.ru/20231205/avtovokzaly-i-mezhdugorodnie-marshruty--zhdut-novshestva-s-1-yanvarya-284704920.html

Автовокзалы и междугородние маршруты ждут новшества с 1 января

Автовокзалы и междугородние маршруты ждут новшества с 1 января

Разрешения на перевозки будут выдаваться без конкурса, и правила их выдачи определит правительство Грузии специальным постановлением 05.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-05T09:01+0400

2023-12-05T09:01+0400

2023-12-05T09:01+0400

грузия

новости

общество

транспорт в грузии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271826213_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_d522a73a8e716b2d2ca2f25b4b4b2014.jpg

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил проект поправок в закон, предполагающих с 1 января реформу междугородних пассажирских и грузовых перевозок, согласно которым теперь водителям для этого понадобится специальное разрешение. Согласно изменениям в главный закон пакета "Об автомобильном транспорте", перевозчиком, после принятия закона, будет считаться только то лицо, которое осуществляет перевозки на основании специального разрешения. Разрешения могут быть одноразовыми или многоразовыми. Стоимость проезда на междугороднем транспорте в Грузии может вырасти до конца месяца >>Всего власти Грузии будут выдавать три вида разрешений: разрешение на перевозку пассажиров, разрешение на международные грузовые перевозки и разрешение на международные грузовые перевозки выше квоты для иностранного перевозчика. Разрешения будут выдаваться без конкурса, и правила их выдачи определит правительство Грузии специальным постановлением. Кроме того, после принятия поправок в грузинском законодательстве появится понятие "автовокзал". Под автовокзалом подразумевается устроенное согласно техническому регламенту место с целью перевозки пассажиров, откуда по установленным правилам будет возможно осуществлять междугородние и международные регулярные и/или нерегулярные пассажирские перевозки при наличии разрешения. Какой будет реформа междугородних перевозок: законопроект уже в парламенте >>При этом у каждого автовокзала будет специальный сертификат, подтверждающий его соответствие техническому регламенту и класс. Автовокзалы будут делиться на три класса: первый, откуда осуществляются международные рейсы и/или междугородние и районные пассажирские перевозки, и второй, откуда осуществляются внутренние перевозки, а международные возможны только при отсутствии вокзала первого класса. Третий класс вокзала позволяет осуществлять перевозки внутри района, а междугородние и международные рейсы возможны только при отсутствии вокзалов первого и второго класса или их недостаточной пропускной способности. Междугородние пассажирские перевозки в Грузии станут комфортнее и безопаснее >>Весь междугородний транспорт в стране теперь будет ездить только от автовокзала до автовокзала. Также в законодательство Грузии вернется понятие "автобус" – транспортное средство, предназначенное для перевоза пассажиров с более 8 посадочных мест и весом до 5 тонн. Пассажирские перевозки смогут осуществлять автобусы, а также транспортные средства с наличием до 8 посадочных мест, минивэны – от 5 мест, Регулярные пассажирские перевозки в границе муниципалитетов будут осуществляться по строго установленным маршрутам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, транспорт в грузии, экономика