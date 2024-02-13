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Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси вновь растет – новые данные

Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси вновь растет – новые данные

В январе 2024 года аэропорт Кутаиси обслужил почти 152 тысячи пассажиров 13.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту им. Давида Агмашенебели в январе 2024 года вырос на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает Объединение аэропортов Грузии. По информации Объединения, в январе 2024 года аэропорт обслужил почти 152 тысячи пассажиров. В январе 2023 года аэропортом воспользовались лишь 85,3 тысячи пассажиров. Помимо пассажиропотока, выросло и количество рейсов. За отчетный период аэропорт обслужил 486 рейсов, на 66% больше, чем в аналогичный период 2023 года. На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 39 направлениям в 20 стран. Успехи аэропорта Прошедший год был рекордным для аэропорта Кутаиси как в плане роста пассажиропотока, так и числа авиарейсов. В 2023 году аэропорт обслужил до 1,7 миллиона пассажиров, на 103% больше, чем в 2022 году. К историческому максимуму приблизилось и количество рейсов. Аэропорт обслужил более 5 тысяч рейсов, на 57% больше, чем в 2022 году. Кроме того, большим успехом для аэропорта стало добавление с 16 декабря 2023 года четвертого самолета на базу Кутаиси венгерского лоукостера WIZZ AIR, а также начало прямого рейса в направлении Копенгагена. Авиакомпания с 1 июня 2023 года вернула третий самолет на базу в Кутаиси и начала регулярные рейсы в Мадрид, Брюссель, Франкфурт, Гамбург и Познань. С 19 декабря турецкий авиаперевозчик Pegasus Airlines выполняет рейсы по направлению Стамбул-Кутаиси-Стамбул три раза в неделю.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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