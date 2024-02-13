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Работы Нико Пиросмани вернулись в Грузию после международного турне

Работы Нико Пиросмани вернулись в Грузию после международного турне

В 2023-2024 годах работы Пиросмани приняли четыре выставочных центра международного значения 13.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-13T12:33+0400

2024-02-13T12:33+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Международное турне работ грузинского художника Нико Пиросмани завершилось, около 50 работ известного мастера вернулись в Грузию, сообщает Национальный музей Грузии. В 2023-2024 годах работы Нико Пиросманашвили приняли четыре выставочных центра международного значения. Первая персональная выставка художника прошла в Музее современного искусства Луизианы в Дании. Около 50 работ Пиросмани за четыре месяца увидели 250 тысяч посетителей, отмечают в Музее. После этого экспозицию перевезли в Фонд Бейлера в Швейцарии. Также работы выставлялись на двух важных выставках, проходивших в Брюсселе в рамках международного фестиваля "Европалия-Грузия" – "Авангард в Грузии. 1900-1936" и "Грузия – место встреч". Теперь работы снова будут выставлены в Национальной галерее. Отмечается, что обновленная экспозиция представит зрителям около 20 работ художника, среди которых его шедевры "Рыбак в красной рубашке", "Жираф", "Актриса Маргарита" и другие. Увидеть обновленную экспозицию посетители смогут с 13 февраля. "Олень" настоящий! Подтверждена подлинность картины Пиросмани из частной коллекции>>Нико Пиросмани (1862-1918) – известнейший грузинский художник XX века. Судьба его была трагична: он жил и умер нищим и безвестным. Долгое время после смерти его творчество вызывало горячие споры и противоречивые оценки. Пиросманашвили родился в семье бедного крестьянина. Вынужденный с детства зарабатывать себе на жизнь, он не смог получить специального художественного образования. Первые навыки живописи получил у художников-странников, которые расписывали вывески лавок и кабачков. Будучи непрофессионалом, Пиросмани не прибегал ко всякого рода сложным приемам и методам, чтобы связать композицию воедино. Вещи и фигуры существуют у него как бы сами по себе, порождая чувство щемящей тоски и одиночества. В портретах Пиросмани перед зрителем предстают разнообразные типы старого Тбилиси, в которых художник подмечал и выявлял самое характерное: надутый и самодовольный сын богатого кинто, исполненный собственного достоинства дворник с косматой бородой, актриса Маргарита, продавец дров и старый князь в черной черкеске с рогом в руке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, культура, тбилиси, дания, швейцария, нико пиросмани