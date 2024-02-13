https://sputnik-georgia.ru/20240213/talakhadze-vnov-priznan-luchshim-tyazheloatletam-evropy-minuvshego-goda-286292318.html

Талахадзе вновь признан лучшим тяжелоатлетом Европы минувшего года

Талахадзе вновь признан лучшим тяжелоатлетом Европы минувшего года

Ранее Талахадзе был назван лучшим штангистом Европы в 2021 году 13.02.2024, Sputnik Грузия

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лаша талахадзе

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Представители Европейской федерации тяжелой атлетики и Международной ассоциации спортивных журналистов присвоили грузинскому спортсмену, двукратному Олимпийскому чемпиону Лаше Талахадзе звание лучшего тяжелоатлета Европы 2023 года. Церемония награждения прошла в столице София, где стартовал чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Это предпоследний турнир, на котором спортсмены смогут квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже летом 2024 года. Ранее Талахадзе был назван лучшим штангистом Европы в 2021 году. Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе седьмой раз подряд выиграл чемпионат мира >>В апреле 2023 года Талахадзе выиграл седьмое золото чемпионата Европы в Ереване. А вот чемпионат мира в седьмой раз подряд Талахадзе выиграл в сентябре того же года в Эр-Рияде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, лаша талахадзе, европа