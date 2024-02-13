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Талахадзе вновь признан лучшим тяжелоатлетом Европы минувшего года
Талахадзе вновь признан лучшим тяжелоатлетом Европы минувшего года
Ранее Талахадзе был назван лучшим штангистом Европы в 2021 году 13.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-13T16:05+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Представители Европейской федерации тяжелой атлетики и Международной ассоциации спортивных журналистов присвоили грузинскому спортсмену, двукратному Олимпийскому чемпиону Лаше Талахадзе звание лучшего тяжелоатлета Европы 2023 года. Церемония награждения прошла в столице София, где стартовал чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Это предпоследний турнир, на котором спортсмены смогут квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже летом 2024 года. Ранее Талахадзе был назван лучшим штангистом Европы в 2021 году. Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе седьмой раз подряд выиграл чемпионат мира >>В апреле 2023 года Талахадзе выиграл седьмое золото чемпионата Европы в Ереване. А вот чемпионат мира в седьмой раз подряд Талахадзе выиграл в сентябре того же года в Эр-Рияде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, лаша талахадзе, европа
спорт, грузия, новости, лаша талахадзе, европа
Талахадзе вновь признан лучшим тяжелоатлетом Европы минувшего года
16:05 13.02.2024 (обновлено: 16:12 13.02.2024)
Ранее Талахадзе был назван лучшим штангистом Европы в 2021 году
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Представители Европейской федерации тяжелой атлетики и Международной ассоциации спортивных журналистов присвоили грузинскому спортсмену, двукратному Олимпийскому чемпиону Лаше Талахадзе звание лучшего тяжелоатлета Европы 2023 года.
Церемония награждения прошла в столице София, где стартовал чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Это предпоследний турнир, на котором спортсмены смогут квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже летом 2024 года.
Ранее Талахадзе был назван лучшим штангистом Европы в 2021 году.
В апреле 2023 года Талахадзе выиграл седьмое золото чемпионата Европы в Ереване. А вот чемпионат мира в седьмой раз подряд Талахадзе выиграл в сентябре того же года в Эр-Рияде.