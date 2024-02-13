https://sputnik-georgia.ru/20240213/tbilisi-i-london-svyazhet-pryamoy-aviareys-286294412.html

Тбилиси и Лондон свяжет прямой авиарейс

Тбилиси и Лондон свяжет прямой авиарейс

Авиаперевозчик на первом этапе планировал приобрести 3-4 самолета, а в будущем – увеличить авиапарк не менее чем в три раза 13.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-13T17:37+0400

2024-02-13T17:37+0400

2024-02-13T17:37+0400

грузия

новости

туризм

лондон

великобритания

airbus

авиасообщение в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23006/55/230065543_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_342bb39878f1f901574711765fe441e1.jpg

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Национальная авиакомпания Грузии Air Iveria начнет выполнять рейсы из Тбилиси в Лондон с 13 мая 2024 года, сообщает издание "Коммерсант". Air Iveria планирует полеты из Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели в лондонский аэропорт Гатвик три раза в неделю. На данный момент прямых рейсов из Тбилиси в Лондон нет. Добраться до столицы Великобритании можно с одной пересадкой – такой рейс предлагает турецкий перевозчик Pegasus. У Грузии появится новый авиаперевозчик >>О том, что Air Iveria планирует оперировать в Грузии с 2024 года, стало известно в марте 2023 года. Авиаперевозчик на первом этапе планировал приобрести 3-4 самолета, а в будущем – увеличить авиапарк не менее чем в три раза. В марте прошлого года авиакомпания заключила соглашение об эксклюзивном сотрудничестве с одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире Airbus. Сообщалось, что стороны договора подготовят план устойчивого развития и операционную модель новой грузинской авиакомпании. Как ожидают руководители нового авиаперевозчика, к 2030 году Air Iveria будет привносить в бюджет страны примерно миллиард долларов ежегодно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

лондон

великобритания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, туризм, лондон, великобритания, airbus, авиасообщение в грузии