https://sputnik-georgia.ru/20240214/286313748.html
Замыслы Запада по изоляции РФ потерпели крах – Лавров
Замыслы Запада по изоляции РФ потерпели крах – Лавров
На Западе все больше говорят о том, как бы "не дать победить Путину", отметил дипломат 14.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-14T16:16+0400
2024-02-14T16:16+0400
2024-02-14T16:41+0400
россия
в мире
новости
москва
украина
вашингтон
владимир путин
сергей лавров
мид россии
нато
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0e/286313929_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd13f76425b11e23e2459f3b46756739.jpg
ТБИЛИМИ, 14 фев – Sputnik. Замыслы Запада по изоляции России потерпели крах, но они продолжат нагнетать давление на нашу страну, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в рамках правительственного часа в Госдуме РФ.Он отметил, что эту ситуацию вынуждены признавать и "сами застрельщики антироссийских инициатив"."Понятно, что они далеко не исчерпали потенциал враждебности и продолжат нагнетать давление на нас и наших союзников, используя для этого не только киевский режим, но широкий арсенал инструментов гибридной войны в экономике, финансах, информационном пространстве, в культуре, спорте, – все это мы наблюдаем ежедневно", – подчеркнул Лавров.Он также отметил, что все чаще на Западе, видя успехи России в зоне СВО, начинают больше говорить не о своей победе, а о том, как бы "не дать победить Путину".По его словам, Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, но с учетом того, что западные страны не хотят учитывать интересы Москвы и сложившиеся "на земле" реалии, вариантов договориться пока не просматривается.Главная игра года: Россия сделала свой шаг, очередь – за Европой>>При этом он отметил, что западные страны не хотят учитывать интересы Москвы и сложившиеся "на земле" реалии. Поэтому вариантов договориться пока не просматривается.Лавров подчеркнул, что безопасность России, в том числе и новых регионов, будет надежно обеспечена, а цели спецоперации в данном контексте будут достигнуты.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
москва
украина
вашингтон
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0e/286313929_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_ddf72e79253915c487a9923a22b3203f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, новости, москва, украина, вашингтон, владимир путин, сергей лавров, мид россии, нато
россия, в мире, новости, москва, украина, вашингтон, владимир путин, сергей лавров, мид россии, нато
Замыслы Запада по изоляции РФ потерпели крах – Лавров
16:16 14.02.2024 (обновлено: 16:41 14.02.2024)
На Западе все больше говорят о том, как бы "не дать победить Путину", отметил дипломат
ТБИЛИМИ, 14 фев – Sputnik. Замыслы Запада по изоляции России потерпели крах, но они продолжат нагнетать давление на нашу страну, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в рамках правительственного часа в Госдуме РФ.
"В контексте ширящегося взаимопонимания со странами глобального Востока и глобального Юга относительно образа будущего выглядит закономерным, что замыслы западного меньшинства изолировать Россию, создать вокруг нас некий "санитарный кордон" потерпели крах", – цитирует Лаврова РИА Новости.
Он отметил, что эту ситуацию вынуждены признавать и "сами застрельщики антироссийских инициатив".
"Понятно, что они далеко не исчерпали потенциал враждебности и продолжат нагнетать давление на нас и наших союзников, используя для этого не только киевский режим, но широкий арсенал инструментов гибридной войны в экономике, финансах, информационном пространстве, в культуре, спорте, – все это мы наблюдаем ежедневно", – подчеркнул Лавров.
Он также отметил, что все чаще на Западе, видя успехи России в зоне СВО, начинают больше говорить не о своей победе, а о том, как бы "не дать победить Путину".
По его словам, Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, но с учетом того, что западные страны не хотят учитывать интересы Москвы и сложившиеся "на земле" реалии, вариантов договориться пока не просматривается.
При этом он отметил, что западные страны не хотят учитывать интересы Москвы и сложившиеся "на земле" реалии. Поэтому вариантов договориться пока не просматривается.
Лавров подчеркнул, что безопасность России, в том числе и новых регионов, будет надежно обеспечена, а цели спецоперации в данном контексте будут достигнуты.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.