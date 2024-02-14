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Замыслы Запада по изоляции РФ потерпели крах – Лавров

Замыслы Запада по изоляции РФ потерпели крах – Лавров

На Западе все больше говорят о том, как бы "не дать победить Путину", отметил дипломат 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T16:16+0400

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ТБИЛИМИ, 14 фев – Sputnik. Замыслы Запада по изоляции России потерпели крах, но они продолжат нагнетать давление на нашу страну, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в рамках правительственного часа в Госдуме РФ.Он отметил, что эту ситуацию вынуждены признавать и "сами застрельщики антироссийских инициатив"."Понятно, что они далеко не исчерпали потенциал враждебности и продолжат нагнетать давление на нас и наших союзников, используя для этого не только киевский режим, но широкий арсенал инструментов гибридной войны в экономике, финансах, информационном пространстве, в культуре, спорте, – все это мы наблюдаем ежедневно", – подчеркнул Лавров.Он также отметил, что все чаще на Западе, видя успехи России в зоне СВО, начинают больше говорить не о своей победе, а о том, как бы "не дать победить Путину".По его словам, Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, но с учетом того, что западные страны не хотят учитывать интересы Москвы и сложившиеся "на земле" реалии, вариантов договориться пока не просматривается.Главная игра года: Россия сделала свой шаг, очередь – за Европой>>При этом он отметил, что западные страны не хотят учитывать интересы Москвы и сложившиеся "на земле" реалии. Поэтому вариантов договориться пока не просматривается.Лавров подчеркнул, что безопасность России, в том числе и новых регионов, будет надежно обеспечена, а цели спецоперации в данном контексте будут достигнуты.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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