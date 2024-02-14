https://sputnik-georgia.ru/20240214/batumi-vpervye-primet-mezhdunarodnuyu-konferentsiyu-gidov-286318214.html

Батуми впервые примет Международную конференцию гидов

Батуми впервые примет Международную конференцию гидов

В ходе мероприятия запланировано выступление экспертов в области гастрономии, вина и туризма 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T19:58+0400

2024-02-14T19:58+0400

2024-02-14T21:25+0400

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новости

туризм

батуми

всемирная федерация ассоциаций туристических гидов

аджария

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Международная конференция гидов впервые пройдет в черноморском курортном городе Батуми (Аджария) 21-22 февраля 2024 года, сообщили в Департаменте туризма и курортов Аджарии. На конференции будут представлены Всемирная федерация ассоциаций туристических гидов, а также Португальская ассоциация туристических гидов и тур-менеджеров и другие важные организации, связанные со сферой туризма. Помимо грузинских экспертов отрасли, на мероприятии выступят приглашенные гиды и эксперты по туризму из Португалии, Польши, ЮАР и Израиля. На панельных сессиях вместе с представителями ассоциаций гидов Грузии и Аджарии, грузинскими экспертами в области гастрономии, вина и туризма будут обсуждаться следующие темы: Сколько туристов из Грузии побывали в Армении в 2023 году>>Участие в конференции свободное для гидов, тематических ассоциаций и представителей образовательной сферы. Желающим необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте конференции.В Грузии после пандемии коронавируса стал актуальным вопрос дефицита профессиональных гидов. В условиях стагнации в туризме в 2019 году, многие сменили источник своего заработка, что сильно сказалось на рынке. Кроме того, с развитием туризма в стране люди разных професси подаются в гиды, зачастую не получив соответствующей переподготовки, что сказывается и на качестве предоставления данной услуги. В целях улучшения условия обслуживания туристов, Департамент туризма Аджарии в прошлом году бесплатно провел тренинги как для гидов, так и менеджеров гостиниц и предприятий общественного питания, работников служб очистки, официантов и администраторов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, батуми, всемирная федерация ассоциаций туристических гидов, аджария