https://sputnik-georgia.ru/20240214/ekzotichnee-berlina-i-barselony--batumi-priznano-odnim-iz-luchshikh-napravleniy-evropy-286292884.html

"Экзотичнее Берлина и Барселоны" – Батуми признано одним из лучших направлений Европы

"Экзотичнее Берлина и Барселоны" – Батуми признано одним из лучших направлений Европы

Батуми привлек к себе внимание не только из-за приемлемых цен, но и в плане его аутентичности 14.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Туристический портал European Best Destinations (Лучшие направления Европы) включил черноморский город Батуми (Аджария) в список лучших направлений Европы для путешествий. Батуми занял пятое место среди 20 популярных туристических направлений Европы. В статье также отмечено, что Аджария является замечательным местом для отдыха не только из-за приемлемых цен, но и в плане его аутентичности. "В течение всего года в городе субтропический и влажный воздух, он отличается и озеленением. В Батуми есть ботанический сад 19 века и окружен тремя национальными парками, которые внесены в список UNESCO", – подчеркнуто в статье. В первую пятерку также попали Испания, Монако, Мальта, Женева. Замыкают список Словения, Корнуолл, Греция. Города Грузии попали в Индекс стоимости жизни>>В 2020 году European Best Destinations назвала Батуми и Тбилиси одними из наиболее безопасных туристических направлений в Европе. Минувший 2023 год был выдающимся для черноморского края Аджария, число визитов в регион впервые превысило 4,3 миллиона посетителей. Количество посещений региона выросло на 25,3% по сравнению с 2022 годом. Статистика на туристических маршрутах горной Аджарии также растущая, количество посещений горной Аджарии увеличилось на 20%. В Аджарии активно продолжается создание и развитие устойчивой туристической инфраструктуры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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