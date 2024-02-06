https://sputnik-georgia.ru/20240206/goroda-gruzii-popali-v-indeksa-stoimosti-zhizni-286146773.html

Города Грузии попали в Индекса стоимости жизни

Города Грузии попали в Индекса стоимости жизни

Стоимость жизни в черноморском курортном городе Батуми близка с городами Йоханнесбург (Южная Африка), Улан-Батор (Монголия) и китайским Гуанчжоу 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T22:12+0400

2024-02-06T22:12+0400

2024-02-06T22:12+0400

грузия

новости

экономика

батуми

нью-йорк

тбилиси

numbeo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/17/267761795_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_f764dece540b378d4b3dd9a19d4066fb.jpg

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Тбилиси и Батуми вошли в список самых дорогих городов мира, заняв 247 и 276 места соответственно среди 362 городов мира, согласно индексу стоимости жизни известного исследовательского портала Numbeo. В рейтинге оценивались стоимость жизни, стоимость арендной платы, цена продовольственных товаров, стоимость питания в ресторанах и покупательная способность населения в городах мира. При этом все города сравниваются с Нью-Йорком: американскому мегаполису присваивается 100%, а остальным - проценты от стоимости жизни в этом городе. Стоимость жизни в Тбилиси составляет 39,3% по сравнению с Нью-Йорком, а Батуми – 35,4%. Новый рекорд для Грузии – доходы от туризма превысили 4 миллиарда долларов за год >>Сейчас стоимость жизни в грузинской столице примерно такая же как в Сан-Паоло (Бразилия), Тимишоаре (Румыния), Пхукете (Тайланд) и Бугасе (Болгария). Стоимость жизни в черноморском курортном городе Батуми близка с городами Йоханнесбург (Южная Африка), Улан-Батор (Монголия) и китайским Гуанчжоу. Из рейтинга следует, что стоимость жизни в Баку, Анкаре и Москве дороже, чем в Тбилиси: столица Азербайджана на 291 месте, Турции – 292, России - на 268 месте. На что тратили деньги иностранцы в Грузии в 2023 году >>При этом, столица Армении – Ереван разместился на 241 строчке рейтинга. На первом месте рейтинга оказался город Гамильтон (Бермуды), жизнь в котором на 37% дороже, чем в Нью-Йорке. Всего же в первую десятку вошли 5 городов Швейцарии, четыре – США, в том числе сам Нью-Йорк, который находится на 10 месте. В десятку с самой низкой стоимостью жизни вошли шесть индийских городов, три из Пакистана, и нигерийский город Лагос.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

нью-йорк

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, батуми, нью-йорк, тбилиси, numbeo