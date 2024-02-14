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Глава МИД Грузии отправился в Турцию с официальным визтом
Глава МИД Грузии отправился в Турцию с официальным визтом
Основное внимание на встречах будет уделено стратегическому партнерству между двумя странами 14.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-14T23:58+0400
2024-02-14T23:58+0400
2024-02-15T10:36+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили 14-15 февраля посетит Турцию с официальным визитом Турецкую Республику, сообщает телекомпания "Имеди".В рамках визита глава МИД встретится со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, а также с председателем парламента Нуманом Курдулмушем. Эрдоган уверен в укреплении дружбы между Грузией и Турцией при правительстве Кобахидзе>>Основное внимание на встречах будет уделено стратегическому партнерству между Грузией и Турцией, путям его углубления и текущей повестке дня отношений между двумя странами.Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, турция, илья дарчиашвили, мид грузии
политика, грузия, новости, турция, илья дарчиашвили, мид грузии
Глава МИД Грузии отправился в Турцию с официальным визтом
23:58 14.02.2024 (обновлено: 10:36 15.02.2024)
Основное внимание на встречах будет уделено стратегическому партнерству между двумя странами
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили 14-15 февраля посетит Турцию с официальным визитом Турецкую Республику, сообщает телекомпания "Имеди".
В рамках визита глава МИД встретится со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, а также с председателем парламента Нуманом Курдулмушем.
Основное внимание на встречах будет уделено стратегическому партнерству между Грузией и Турцией, путям его углубления и текущей повестке дня отношений между двумя странами.
Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.