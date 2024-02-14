https://sputnik-georgia.ru/20240214/glava-mid-gruzii-otpravilsya-v-turtsiyu-s-ofitsialnym-viztom-286321710.html

Глава МИД Грузии отправился в Турцию с официальным визтом

Глава МИД Грузии отправился в Турцию с официальным визтом

Основное внимание на встречах будет уделено стратегическому партнерству между двумя странами 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T23:58+0400

2024-02-14T23:58+0400

2024-02-15T10:36+0400

политика

грузия

новости

турция

илья дарчиашвили

мид грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/04/265723399_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_fa47e451e63c7b616c52123dca2ceb4d.jpg

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили 14-15 февраля посетит Турцию с официальным визитом Турецкую Республику, сообщает телекомпания "Имеди".В рамках визита глава МИД встретится со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, а также с председателем парламента Нуманом Курдулмушем. Эрдоган уверен в укреплении дружбы между Грузией и Турцией при правительстве Кобахидзе>>Основное внимание на встречах будет уделено стратегическому партнерству между Грузией и Турцией, путям его углубления и текущей повестке дня отношений между двумя странами.Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, турция, илья дарчиашвили, мид грузии