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Грузинский борец греко-римского стиля признан лучшим в Европе
Грузинский борец греко-римского стиля признан лучшим в Европе
В прошлом году грузинский борец выиграл чемпионаты мира и Европы 14.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-14T10:02+0400
2024-02-14T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Грузинский борец Лери Абуладзе, весовая категория до 63 кг, признан лучшим борцом Европы по греко-римской борьбе 2023 года. В прошлом году грузинский борец выиграл чемпионаты мира и Европы. Он также дважды выходил в финал чемпионата мира в 2021 и 2022 годах. Что касается успехов спортсмена в 2024 году, то Абуладзе уже завершил выступление на чемпионате континента в Бухаресте. Он потерпел поражение на ранней стадии турнира и досрочно покинул ЧЕ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, лери абуладзе
спорт, грузия, новости, лери абуладзе
Грузинский борец греко-римского стиля признан лучшим в Европе
В прошлом году грузинский борец выиграл чемпионаты мира и Европы
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Грузинский борец Лери Абуладзе, весовая категория до 63 кг, признан лучшим борцом Европы по греко-римской борьбе 2023 года.
В прошлом году грузинский борец выиграл чемпионаты мира и Европы. Он также дважды выходил в финал чемпионата мира в 2021 и 2022 годах.
Что касается успехов спортсмена в 2024 году, то Абуладзе уже завершил выступление на чемпионате континента в Бухаресте. Он потерпел поражение на ранней стадии турнира и досрочно покинул ЧЕ.