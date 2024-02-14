https://sputnik-georgia.ru/20240214/gruzinskiy-borets-greko-rimskogo-stilya-priznan-luchshim-v-evrope-286302316.html

Грузинский борец греко-римского стиля признан лучшим в Европе

Грузинский борец греко-римского стиля признан лучшим в Европе

В прошлом году грузинский борец выиграл чемпионаты мира и Европы 14.02.2024, Sputnik Грузия

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лери абуладзе

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Грузинский борец Лери Абуладзе, весовая категория до 63 кг, признан лучшим борцом Европы по греко-римской борьбе 2023 года. В прошлом году грузинский борец выиграл чемпионаты мира и Европы. Он также дважды выходил в финал чемпионата мира в 2021 и 2022 годах. Что касается успехов спортсмена в 2024 году, то Абуладзе уже завершил выступление на чемпионате континента в Бухаресте. Он потерпел поражение на ранней стадии турнира и досрочно покинул ЧЕ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, лери абуладзе