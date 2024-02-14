https://sputnik-georgia.ru/20240214/gruziya-priglasila-predstaviteley-obsebdipch-dlya-nablyudeniya-za-vyborami-286311096.html

Грузия пригласила представителей ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за выборами

Грузия пригласила представителей ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за выборами

По предварительной информации, в этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T14:28+0400

2024-02-14T14:28+0400

2024-02-14T14:28+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии направило письмо директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи с тем, чтобы пригласить наблюдателей за предстоящими парламентскими выборами, говорится в сообщении на сайте МИД. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Это будут первые выборы, проводимые по новым технологиям и по полностью пропорциональной системе, и они определят, какая из партий будет формировать правительство на ближайшие четыре года. В письме подчеркивается, что Грузия готова максимально способствовать эффективному выполнению наблюдателями своих функций. Долгосрочная миссия ОБСЕ/БДИПЧ прибывает в страну за несколько месяцев до выборов и следит за ходом предвыборной кампании и ситуацией в стране. Краткосрочная миссия прибывает за несколько дней до голосования и следит непосредственно за ходом выборов и подсчетом голосов. По предварительной информации, в этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей. Об отправке многочисленных миссий, помимо ОБСЕ, уже заявили в ЕС и США. Демократическое и честное проведение предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборов является одним из требований Евросоюза к Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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