https://sputnik-georgia.ru/20240214/gvaramiya-yavlyaetsya-glavnym-propagandistom-natsdvizheniya---oppozitsioner-286308173.html

Гварамия является главным пропагандистом "Нацдвижения" – оппозиционер

Гварамия является главным пропагандистом "Нацдвижения" – оппозиционер

Оппозиционер считает, что Гварамия в большей степени представитель "Нацдвижения", чем сам председатель партии Леван Хабеишвили 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T12:25+0400

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единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Основатель и экс-гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия был главным пропагандистом основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" и никто в этой стране не поверит, что он не является представителем "Нацдвижения", заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Сандро Раквиашвили. Еще в конце 2023 года Гварамия заявил, что ведет переговоры о создании новой политической платформы вместе с экс-председателем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия, а также с партиями "Гирчи – больше свободы" и "Дроа". Эти партии лидеры "Грузинской мечты" называют коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Оппозиционер считает, что Гварамия в большей степени представитель "Нацдвижения", чем сам председатель партии Леван Хабеишвили. "Утверждать, что они не "нацы" и работают на электорат, которому не нравится "Национальное движение", неубедительно. В нашей стране могут быть такие странные люди, которые в это поверят, но я сомневаюсь, что их много", – добавил оппозиционер. В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Коротко о Гварамия В период президентства Михаила Саакашвили в разные годы Ника Гварамия был замгенпрокурора Грузии, министром юстиции и министром образования. После прихода к власти "Грузинской мечты" в 2012 году Гварамия занялся журналистикой. Спустя десять лет после смены власти, 16 мая 2022 года, Гварамия, к тому времени уже основатель и гендиректор нового оппозиционного телеканала "Мтавари архи", оказался за решеткой. Он был приговорен к 3 годам 6 месяцам тюрьмы за злоупотребление служебными полномочиями. Речь идет о нанесение ущерба в размере 6,8 миллиона лари телекомпании "Рустави 2", когда Гварамия был ее гендиректором. "Очередная люстрация" – депутат о призыве президента Грузии к оппозиции>>В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл. Часть оппозиции не раз требовала освобождения Гварамия, называя его политзаключенным, а решение суда – несправедливым. В июле 2023 года, сразу после того, как Еврокомиссия в своем промежуточном отчете написала, что в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ у Грузии нет прогресса, президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала Гварамия. Выйдя на свободу Гварамия заявил, что больше не будет руководителем телеканала "Мтавари Архи". Позже, в сентябре 2023 года он сказал, что намерен заниматься политикой. "Мое место в данный момент там, где политическими методами можно бороться и побеждать", – заявил Гварамия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, тбилиси, ника гварамия, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия