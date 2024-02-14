https://sputnik-georgia.ru/20240214/kakuyu-pomosch-poluchayut-onkopatsienty-v-gruzii-ot-pravitelstva-286320420.html

Какую помощь получают онкопациенты в Грузии от правительства?

Какую помощь получают онкопациенты в Грузии от правительства?

С марта 2024 года в Грузии будет задействована программа ранней диагностики рака, которая подразумевает финансирование ранних исследований 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T23:15+0400

2024-02-14T23:15+0400

2024-02-14T23:47+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Лечение онкологических заболеваний в Грузии одинаково доступно для всех граждан страны и госфинансирование в этом направлении постоянно растет, заявили в министерстве здравоохранения. Минздрав осуществил ряд реформ для достижения данной цели. С ноября 2022 года годовой лимит на лечение (гормонотерапия, химиотерапия и лучевая терапия) и медикаменты для всех пациентов ведомство увеличило до 25 тысяч лари. Однако в феврале в Тбилиси проходили акции в поддержку онкобольных, участники которых заявляли, что им не хватает финансирования.С 2023 года всем гражданам бесплатно финансируют химиотерапию, гормонотерапию и услуги онкохирургии. Кроме того, Минздрав Грузии начал процесс закупки высококачественных онкологических медикаментов непосредственно от производителей. Ведомство оформило соглашения с компаниями Roche и Novartis и закупило лекарства по значительно низкой цене. За счет реформы и закупки лекарств по низкой цене у Минздрава в 2024 году будет возможность направить на медикаменты и медуслуги более 350 миллионов лари. Минздрав Грузии начал выдавать лекарства онкобольным гражданам>>В Минздраве отметили, что госфинансирование в этом направлении постоянно растет. В 2012 году на программу онкологии было выделено всего 17 миллионов лари. В 2023 году эта цифра возросла до 250 миллионов лари. В министерстве пояснили, что, помимо Программы всеобщего здравоохранения, ведомство рассматривает нужды пациентов и в рамках реферальной комиссии Минздрав, благодаря чему финансирование медикаментов и услуг происходит уже индивидуально. С марта 2024 года будет задействована программа ранней диагностики рака, которая подразумевает финансирование ранних исследований. Программа включает высокотехнологичные обследования и консультацию специалиста, что поможет выявить заболевание на раннем этапе. Представители Минздрава Грузии планируют провести встречи с пациентами с онкологическими заболеваниями и предоставить им детальную информацию о госпрограммах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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