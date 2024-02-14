https://sputnik-georgia.ru/20240214/meriya-tbilisi-razgruzit-samyy--zagruzhennyy-transportnyy-uzel-stolitsy---ploschad-geroev-286312692.html

Мэрия Тбилиси разгрузит самый загруженный транспортный узел столицы – площадь Героев

Мэрия Тбилиси разгрузит самый загруженный транспортный узел столицы – площадь Героев

Для оборудования дополнительной полосы мэрия демонтирует три заправочные станции 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси оборудует дополнительную полосу автодвижения от площади Героев к набережной на одном из самых загруженных транспортных узлов, заявил градоначальник Каха Каладзе на заседании городского правительства. Площадь Героев – это крупная транспортная развязка улиц Варазисхеви, Гамсахурдия, Костава, Чабуа Амиреджиби и проспекта царицы Тамар. В 1927 году здесь был построен зоопарк. Для оборудования дополнительной полосы мэрия демонтирует три заправочные станции недалеко от известного в Тбилиси бассейна "Лагуна Вере". Договоренность с владельцами заправок уже достигнута. По словам мэра, работа над проектом началась несколько лет назад, но тогда с владельцами АЗС не удалось договориться. "Тогда нам помешала пандемия", – отметил Каладзе. По его словам, после демонтажа заправок Городская служба развития инфраструктуры мэрии Тбилиси начнет дорожные работы. "В Тбилиси мы выделим участки земли в разных районах, чтобы владельцы могли перенести заправочные станции. В ближайшее время этот вопрос будет вынесен на решение сакребуло (горсобрания), а после ротации приступим к демонтажу заправок", – пояснил мэр. Сколько машин продала Грузия за рубеж – самые популярные марки автомобилей>>По данным МВД, число зарегистрированных в Грузии легковых автомобилей с активным статусом в 2023 году составило 657,7 тысячи, тогда как в начале 2023 года таких автомобилей было 639,7 тысячи.Из общего числа автомобилей треть зарегистрирована в Тбилиси. Мэрия Тбилиси уже который год осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является создание транспортных коридоров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, лагуна вере, дороги, грузинские дороги, машины и их водители