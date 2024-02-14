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Мэрия Тбилиси разгрузит самый загруженный транспортный узел столицы – площадь Героев
Мэрия Тбилиси разгрузит самый загруженный транспортный узел столицы – площадь Героев
Для оборудования дополнительной полосы мэрия демонтирует три заправочные станции 14.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-14T15:05+0400
2024-02-14T15:05+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси оборудует дополнительную полосу автодвижения от площади Героев к набережной на одном из самых загруженных транспортных узлов, заявил градоначальник Каха Каладзе на заседании городского правительства. Площадь Героев – это крупная транспортная развязка улиц Варазисхеви, Гамсахурдия, Костава, Чабуа Амиреджиби и проспекта царицы Тамар. В 1927 году здесь был построен зоопарк. Для оборудования дополнительной полосы мэрия демонтирует три заправочные станции недалеко от известного в Тбилиси бассейна "Лагуна Вере". Договоренность с владельцами заправок уже достигнута. По словам мэра, работа над проектом началась несколько лет назад, но тогда с владельцами АЗС не удалось договориться. "Тогда нам помешала пандемия", – отметил Каладзе. По его словам, после демонтажа заправок Городская служба развития инфраструктуры мэрии Тбилиси начнет дорожные работы. "В Тбилиси мы выделим участки земли в разных районах, чтобы владельцы могли перенести заправочные станции. В ближайшее время этот вопрос будет вынесен на решение сакребуло (горсобрания), а после ротации приступим к демонтажу заправок", – пояснил мэр. Сколько машин продала Грузия за рубеж – самые популярные марки автомобилей>>По данным МВД, число зарегистрированных в Грузии легковых автомобилей с активным статусом в 2023 году составило 657,7 тысячи, тогда как в начале 2023 года таких автомобилей было 639,7 тысячи.Из общего числа автомобилей треть зарегистрирована в Тбилиси. Мэрия Тбилиси уже который год осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является создание транспортных коридоров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, лагуна вере, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, лагуна вере, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
Мэрия Тбилиси разгрузит самый загруженный транспортный узел столицы – площадь Героев
15:05 14.02.2024 (обновлено: 15:50 14.02.2024)
Для оборудования дополнительной полосы мэрия демонтирует три заправочные станции
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси оборудует дополнительную полосу автодвижения от площади Героев к набережной на одном из самых загруженных транспортных узлов, заявил градоначальник Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Площадь Героев – это крупная транспортная развязка улиц Варазисхеви, Гамсахурдия, Костава, Чабуа Амиреджиби и проспекта царицы Тамар. В 1927 году здесь был построен зоопарк.
Для оборудования дополнительной полосы мэрия демонтирует три заправочные станции недалеко от известного в Тбилиси бассейна "Лагуна Вере". Договоренность с владельцами заправок уже достигнута.
"Вместе с увеличением транспортных потоков еще более актуальной стала определенная модернизация упомянутого транспортного узла и поиск конкретных решений. Поэтому в последнее время мы активно работаем над этим вопросом, и сегодня на заседании правительства будет обсуждаться вопрос смены месторасположения собственности", – заявил Каладзе.
По словам мэра, работа над проектом началась несколько лет назад, но тогда с владельцами АЗС не удалось договориться.
"Тогда нам помешала пандемия", – отметил Каладзе.
По его словам, после демонтажа заправок Городская служба развития инфраструктуры мэрии Тбилиси начнет дорожные работы.
"В Тбилиси мы выделим участки земли в разных районах, чтобы владельцы могли перенести заправочные станции. В ближайшее время этот вопрос будет вынесен на решение сакребуло (горсобрания), а после ротации приступим к демонтажу заправок", – пояснил мэр.
По данным МВД, число зарегистрированных в Грузии легковых автомобилей с активным статусом в 2023 году составило 657,7 тысячи, тогда как в начале 2023 года таких автомобилей было 639,7 тысячи.Из общего числа автомобилей треть зарегистрирована в Тбилиси.
Мэрия Тбилиси уже который год осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является создание транспортных коридоров.