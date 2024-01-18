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Сколько машин продала Грузия за рубеж – самые популярные марки автомобилей

Сколько машин продала Грузия за рубеж – самые популярные марки автомобилей

Более 98% всего реэкспорта автомобилей из Грузии – легковые автомобили 18.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-18T09:00+0400

2024-01-18T09:00+0400

2024-01-18T09:19+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Грузия в 2023 году реэкспортировала 84 471 автомобиль, говорится в данных на сайте МВД Грузии. При этом в четвертом квартале 2023 года реэкспорт автомобилей увеличился в семь раз по сравнению с показателями третьего квартала и составил 24 374 автомобиля. Для сравнения: в третьем квартале 2023 года Грузия продала за рубеж 3 497 автомобилей. Более 98% всего реэкспорта автомобилей – легковые автомобили. Всего за 12 месяцев Грузия продала за рубеж 82 967 легковых автомобилей.рузия ограничила поставку автомобилей из ЕС в Россию и Беларусь>>А также в 2023 году из Грузии было отправлено на экспорт 3 спортивных автомобиля, 208 специализированных автомобилей, 488 грузовиков, 119 единиц сельхоз техники, 116 автобусов и маршруток, 296 прицепов и 274 мотоцикла.Самыми популярными марками легковых автомобилей, идущих на импорт из Грузии, являются Toyota, KIA и Lexus.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, экономика, мвд грузии