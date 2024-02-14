https://sputnik-georgia.ru/20240214/poiski-vzryvnogo-ustroystva-na-bortu-samoleta-v-aeroportu-kutaisi-prodolzhayutsya-286313172.html

Поиски взрывного устройства на борту самолета в аэропорту Кутаиси продолжаются

Поиски взрывного устройства на борту самолета в аэропорту Кутаиси продолжаются

В авиакомпанию поступил звонок о том, что на борту Wizz Air находится взрывчатое вещество 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T15:55+0400

2024-02-14T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Ведутся работы по обнаружению взрывчатого вещества, которое, вероятно, может находиться на борту самолета авиакомпании Wizz Air, следовавшего из Кутаисского международного аэропорта в Барселону, заявил гендиректор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе. Самолет авиакомпании Wizz Air, вылетевший из Кутаиси в Барселону 14 февраля в 12:45, вернулся в аэропорт спустя приблизительно семь минут после вылета из-за звонка в авиакомпанию о взрывном устройстве на борту. Все пассажиры были эвакуированы. По его словам, об инциденте проинформированы все соответствующие ведомства. Еще одно воздушное судно проходит дополнительную проверку. Как рассказал Каркашадзе, примерно через пять-десять минут после взлета в аэропорт поступила информация от экипажа о том, что они срочно возвращаются в Кутаиси, так как располагают информацией о вероятном наличии на борту самолета взрывоопасных веществ.На месте работают саперы и кинологи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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