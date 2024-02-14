https://sputnik-georgia.ru/20240214/samolet-kutaisi-barselona-prerval-polet-iz-za-soobscheniya-o-bombe-286310725.html

Авиарейс Кутаиси-Барселона был прерван из-за сообщения о бомбе

Авиарейс Кутаиси-Барселона был прерван из-за сообщения о бомбе

Поступил анонимный звонок о бомбе на борту самолета Кутаиси-Барселона 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Самолет авиакомпании Wizz Air, летевший из Кутаиси в Барселону, вернулся в международный аэропорт Кутаиси вскоре после вылета из-за звонка о взрывном устройстве на борту, сообщили Sputnik Грузия в администрации аэропорта. Пассажиры были незамедлительно эвакуированы в безопасное место. На месте работают саперы и кинологи. Рейс Wizz Air вылетел из аэропорта в 12:45 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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