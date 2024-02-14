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Авиарейс Кутаиси-Барселона был прерван из-за сообщения о бомбе
Авиарейс Кутаиси-Барселона был прерван из-за сообщения о бомбе
Поступил анонимный звонок о бомбе на борту самолета Кутаиси-Барселона 14.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-14T14:04+0400
2024-02-14T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Самолет авиакомпании Wizz Air, летевший из Кутаиси в Барселону, вернулся в международный аэропорт Кутаиси вскоре после вылета из-за звонка о взрывном устройстве на борту, сообщили Sputnik Грузия в администрации аэропорта. Пассажиры были незамедлительно эвакуированы в безопасное место. На месте работают саперы и кинологи. Рейс Wizz Air вылетел из аэропорта в 12:45 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, кутаиси, wizz air, барселона
происшествия, грузия, новости, кутаиси, wizz air, барселона
Авиарейс Кутаиси-Барселона был прерван из-за сообщения о бомбе
14:04 14.02.2024 (обновлено: 14:16 14.02.2024)
Поступил анонимный звонок о бомбе на борту самолета Кутаиси-Барселона
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik.
Самолет авиакомпании Wizz Air, летевший из Кутаиси в Барселону, вернулся в международный аэропорт Кутаиси вскоре после вылета из-за звонка о взрывном устройстве на борту, сообщили Sputnik Грузия
в администрации аэропорта.
Пассажиры были незамедлительно эвакуированы в безопасное место. На месте работают саперы и кинологи.
"Сейчас мы уже получили информацию от авиакомпании, что поступил звонок о заложенном взрывном устройстве. Самолет сразу же вернулся в аэропорт спустя несколько минут после взлета", – рассказали Sputnik.
Рейс Wizz Air вылетел из аэропорта в 12:45 по тбилисскому времени.