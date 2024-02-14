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Скандально известный протоиерей Георгий Мамаладзе вышел из тюрьмы – СМИ

Скандально известный протоиерей Георгий Мамаладзе вышел из тюрьмы – СМИ

Георгий Мамаладзе, осужденный за попытку убийства, должен был выйти на свободу в 2026 году 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T21:43+0400

2024-02-14T21:43+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Протоиерей Георгий Мамаладзе, осужденный в Грузии в 2017 году на 9 лет лишения свободы за попытку убийства секретаря-референта Католикоса-Патриарха всея Грузии Шорены Тетруашвили с использованием цианида, вышел на свободу, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели" со ссылкой на его брата. Мамаладзе задержали 10 февраля 2017 года в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию, где на лечении находился Католикос-Патриарх Илия II. В багаже у задержанного обнаружили цианид , а в квартире – пистолет и шесть патронов. В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд после закрытых слушаний приговорил Мамаладзе к 9 годам. В 2021 году семья протоиерея требовала отсрочки наказания по состоянию здоровья, но суд решил, что состояние здоровья Мамаладзе позволяет ему отбывать наказание.В 2019 году Священный синод заявил, что выступит с ходатайством о помилования Мамаладзе, однако президент Грузии Саломе Зурабишвили 6 января 2020 года сказала, что не сделает этого.Причиной отказа она назвала несоответствие характера преступления новым критериям помилования и желание "сохранить спокойствие в обществе". Зурабишвили добавила, что "посягательство на авторитет и жизнь Патриарха" означает посягательство на Грузию.Во время нахождения за решеткой у протоиерея был зафиксирован инсульт и гипертонический криз.В начале августа 2018 года Верховный суд Грузии отказался рассматривать иск адвоката Мамаладзе, тем самым оставив в силе вынесенный приговор. История с цианидом - ЕСПЧ вынес решение по делу священнослужителя в Грузии>>Между тем в ноябре 2022 года Европейский суд по правам человека частично удовлетворил иск Мамаладзе. ЕСПЧ постановил, что проведением закрытых слушаний было нарушено право Мамаладзе на справедливый суд, а также была нарушена презумпция невиновности.Европейский суд по правам человека установил, что суд первой инстанции недостаточным образом обратил внимание на аргумент Мамаладзе о частичном закрытии слушаний.Кроме того, конкретные заявления публичных лиц после задержания протоиерея, как и обнародование прокуратурой части материалов дела, наряду с соблюдением адвокатами соглашения о неразглашении еще до оглашения приговора, убедило общество в том, что Мамаладзе виновен.При этом ЕСПЧ отклонил ту часть иска Мамаладзе, которая касалась нарушения его права на свободный суд в части доказательств по делу. Мамаладзе настаивал на том, что цианид ему подбросили.Несмотря на то, что Мамаладзе требовал от грузинского государства 150 тысяч евро и 376,3 тысячи лари в качестве компенсации морального ущерба, ЕСПЧ принял решение о выплате ему лишь компенсации судебных издержек в размере 9 418 лари, постановив, что установление нарушения само по себе представляет собой достаточно справедливую компенсацию за любой моральный вред, понесенный заявителем.В заключении он должен был находиться до 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, георгий мамаладзе, шорена тетруашвили, тбилиси, патриархия грузии