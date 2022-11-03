https://sputnik-georgia.ru/20221103/istoriya-s-tsianidom---espch-vynes-reshenie-po-delu-svyaschennosluzhitelya-v-gruzii-271905621.html

История с цианидом - ЕСПЧ вынес решение по делу священнослужителя в Грузии

История с цианидом - ЕСПЧ вынес решение по делу священнослужителя в Грузии

ЕСПЧ постановил, что проведением закрытых слушаний было нарушено право Мамаладзе на справедливый суд 03.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-03T19:28+0400

2022-11-03T19:28+0400

2022-11-03T19:28+0400

грузия

георгий мамаладзе

еспч

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ТБИЛИСИ, 3 ноя - Sputnik. Европейский суд по правам человека частично удовлетворил иск протоиерея Георгия Мамаладзе, осужденного в Грузии на 9 лет лишения свободы за попытку убийства секретаря-референта Католикоса-Патриарха всея Грузии Шорены Тетруашвили с использованием цианида.Мамаладзе задержали 10 февраля 2017 года в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию, где на лечении находился Католикос-Патриарх Илия II. В багаже у задержанного обнаружили цианид , а в квартире – пистолет и шесть патронов. В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд после закрытых слушаний приговорил Мамаладзе к 9 годам.ЕСПЧ постановил, что проведением закрытых слушаний было нарушено право Мамаладзе на справедливый суд, а также была нарушена презумпция невиновности.Европейский суд по правам человека установил, что суд первой инстанции недостаточным образом обратил внимание на аргумент Мамаладзе о частичном закрытии слушаний.ЕСПЧ отказал экс-главе Минобороны Грузии Бачо Ахалая в иске>>Кроме того, конкретные заявления публичных лиц после задержания протоиерея, как и обнародование прокуратурой части материалов дела наряду с соблюдением адвокатами соглашения о неразглашении еще до оглашения приговора убедило общество в том, что Мамаладзе виновен.При этом ЕСПЧ отклонил ту часть иска Мамаладзе, которая касалась нарушения его права на свободный суд в части доказательств по делу. Мамаладзе настаивал на том, что цианид ему подбросили.Несмотря на то, что Мамаладзе требовал от грузинского государства 150 тысяч евро и 376,3 тысячи лари в качестве компенсации морального ущерба, ЕСПЧ принял решение о выплате ему лишь компенсации судебных издержек в размере 9 418 лари, постановив, что установление нарушения само по себе представляет собой достаточно справедливую компенсацию за любой моральный вред, понесенный заявителем.Реакция сторонРешением ЕСПЧ довольны в Генеральной прокуратуре Грузии."Европейский суд по правам человека по основной части иска Георгия Мамаладзе подтвердил статус его виновности и оставил его в силе. Более того, ЕСПЧ постановил, что улики были добыты правильно, а также что использование этих улик против него происходило без нарушений", - говорится в заявлении ведомства.В тоже время в министерстве юстиции Грузии, которое курирует выполнение решений ЕСПЧ, отметили, что решение не может повлиять на приговор протоиерея.Между тем семья Мамаладзе считает решение ЕСПЧ основанием для освобождения протоиерея."На данном этапе важно, чтобы государство предприняло действенные шаги для восстановления справедливости, выпустило бы отца Георгия на свободу и дало бы ему возможность позаботиться о семье и своем здоровье", - заявил брат Георгия Мамаладзе Торнике.По словам Торнике Мамаладзе, его брат все еще находится в тяжелом состоянии и может умереть в тюрьме.Скандальное дело о прослушке в Грузии – в ЕСПЧ поступит еще один иск>>В 2021 году семья протоиерея требовала отсрочки наказания по состоянию здоровья, но суд решил, что состояние здоровья Мамаладзе позволяет ему отбывать наказание.В 2019 году Священный синод заявил, что выступит с ходатайством о помилования Мамаладзе, однако президент Грузии Саломе Зурабишвили 6 января 2020 года сказала, что не сделает этого.Причиной отказа она назвала несоответствие характера преступления новым критериям помилования и желание "сохранить спокойствие в обществе". Зурабишвили добавила, что "посягательство на авторитет и жизнь Патриарха" означает посягательство на Грузию.Позиции Грузии в ЕСПЧ в деле Саакашвили твердые – глава Минюста>>Во время нахождения за решеткой у протоиерея был зафиксирован инсульт и гипертонический криз.В начале августа 2018 года Верховный суд Грузии отказался рассматривать иск адвоката Мамаладзе, тем самым оставив в силе вынесенный приговор. В заключении он будет находиться до 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, георгий мамаладзе, еспч