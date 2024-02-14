https://sputnik-georgia.ru/20240214/sovremennaya-musoroperegruzochnaya-stantsiya-stoimostyu-44-mln-evro-poyavitsya-v-tbilisi-286319015.html

Современная мусороперегрузочная станция стоимостью 4,4 млн евро появится в Тбилиси

Современная мусороперегрузочная станция стоимостью 4,4 млн евро появится в Тбилиси

Станция поможет существенно ускорить и оптимизировать процесс обращения с отходами 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T21:23+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси приступила к осуществлению проекта по восстановлению мусороперегрузочной станции на улице Белиашвили, которая обойдется в 4,4 млн евро, заявил столичный градоначальник Каха Каладзе на заседании городского правительства.Соответствующее соглашение о реализации проекта было подписано между службой очистки "Тбилсервис Групп" и компанией-победителем тендера. Подрядчик обязуется выполнить проектные и строительные работы в течении года. Проект финансируется Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). В рамках этого проекта будут установлены прижимные цилиндры, которые позволят существенно ускорить и оптимизировать процесс обращения с отходами, повысить эффективность их транспортировки и уменьшит неприятный запах. А также будет обустроена модернизированная мойка, парковка для спецтехники и вся необходимая инфраструктура. Где в Тбилиси можно сдать пластик на переработку?>>В столице при поддержке международных финансовых институтов реализуют еще несколько важных проектов в сфере переработки отходов. Так на полигоне в Диди Лило намечено строительство завода по вторичной переработке материалов и завода по механико-биологической переработке, которые фактически станут основой для начала сепарации отходов. По его словам, на полигоне Лило также планируется организовать установку для очистки сцеженной воды, что решит сложившуюся в этом плане проблему. Тендер на соответствующие работы будет объявлен в конце этого квартала, а ориентировочный бюджет проекта составит 6,5 млн евро. Ситуация со свалками в Грузии: оценка министра>>Кроме того, на полигоне Лило планируется организовать систему сбора газа. В рамках проекта будут закрыты ячейки захоронения отходов, а газ (метан) будет собираться из уже функционирующих или закрытых ячеек. Ежедневно в Тбилиси тысячи тонн мусора отправляются на единственный в городе полигон для твердых бытовых отходов близ поселка Диди Лило. Он начал работать в 2010 году после закрытия полигона бытовых отходов в районе Глдани. Наличие полигона для твердых бытовых отходов недалеко от жилого поселка не раз становилось поводом для акций протеста местных жителей. Они неоднократно устраивали пикеты и перекрывали дорогу мусоровозам, не давая им проехать к свалке. Городские власти обещали устранить проблему и найти для свалки новое место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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