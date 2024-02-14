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Современная мусороперегрузочная станция стоимостью 4,4 млн евро появится в Тбилиси
Современная мусороперегрузочная станция стоимостью 4,4 млн евро появится в Тбилиси
Станция поможет существенно ускорить и оптимизировать процесс обращения с отходами 14.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-14T21:23+0400
2024-02-14T21:23+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси приступила к осуществлению проекта по восстановлению мусороперегрузочной станции на улице Белиашвили, которая обойдется в 4,4 млн евро, заявил столичный градоначальник Каха Каладзе на заседании городского правительства.Соответствующее соглашение о реализации проекта было подписано между службой очистки "Тбилсервис Групп" и компанией-победителем тендера. Подрядчик обязуется выполнить проектные и строительные работы в течении года. Проект финансируется Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). В рамках этого проекта будут установлены прижимные цилиндры, которые позволят существенно ускорить и оптимизировать процесс обращения с отходами, повысить эффективность их транспортировки и уменьшит неприятный запах. А также будет обустроена модернизированная мойка, парковка для спецтехники и вся необходимая инфраструктура. Где в Тбилиси можно сдать пластик на переработку?>>В столице при поддержке международных финансовых институтов реализуют еще несколько важных проектов в сфере переработки отходов. Так на полигоне в Диди Лило намечено строительство завода по вторичной переработке материалов и завода по механико-биологической переработке, которые фактически станут основой для начала сепарации отходов. По его словам, на полигоне Лило также планируется организовать установку для очистки сцеженной воды, что решит сложившуюся в этом плане проблему. Тендер на соответствующие работы будет объявлен в конце этого квартала, а ориентировочный бюджет проекта составит 6,5 млн евро. Ситуация со свалками в Грузии: оценка министра>>Кроме того, на полигоне Лило планируется организовать систему сбора газа. В рамках проекта будут закрыты ячейки захоронения отходов, а газ (метан) будет собираться из уже функционирующих или закрытых ячеек. Ежедневно в Тбилиси тысячи тонн мусора отправляются на единственный в городе полигон для твердых бытовых отходов близ поселка Диди Лило. Он начал работать в 2010 году после закрытия полигона бытовых отходов в районе Глдани. Наличие полигона для твердых бытовых отходов недалеко от жилого поселка не раз становилось поводом для акций протеста местных жителей. Они неоднократно устраивали пикеты и перекрывали дорогу мусоровозам, не давая им проехать к свалке. Городские власти обещали устранить проблему и найти для свалки новое место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, лило, каха каладзе, ебрр, тбилсервис групп
грузия, новости, тбилиси, лило, каха каладзе, ебрр, тбилсервис групп
Современная мусороперегрузочная станция стоимостью 4,4 млн евро появится в Тбилиси
21:23 14.02.2024 (обновлено: 21:48 14.02.2024)
Станция поможет существенно ускорить и оптимизировать процесс обращения с отходами
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси приступила к осуществлению проекта по восстановлению мусороперегрузочной станции на улице Белиашвили, которая обойдется в 4,4 млн евро, заявил столичный градоначальник Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Соответствующее соглашение о реализации проекта было подписано между службой очистки "Тбилсервис Групп" и компанией-победителем тендера. Подрядчик обязуется выполнить проектные и строительные работы в течении года. Проект финансируется Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
"При финансовой поддержке нашего надежного партнера мы начинаем еще один проект – это реабилитация мусороперегрузочной станции на улице Белиашвили. В результате столица получит более безопасную, модернизированную и логистически более жизнеспособную перегрузочную станцию", – заявил Каладзе.
В рамках этого проекта будут установлены прижимные цилиндры, которые позволят существенно ускорить и оптимизировать процесс обращения с отходами, повысить эффективность их транспортировки и уменьшит неприятный запах.
А также будет обустроена модернизированная мойка, парковка для спецтехники и вся необходимая инфраструктура.
В столице при поддержке международных финансовых институтов реализуют еще несколько важных проектов в сфере переработки отходов. Так на полигоне в Диди Лило намечено строительство завода по вторичной переработке материалов и завода по механико-биологической переработке, которые фактически станут основой для начала сепарации отходов.
"Для реализации этого проекта в этом месяце будет подписано кредитное соглашение с ЕБРР, одновременно идет отбор международной консалтинговой группы для подготовки тендерной документации", – заявил мэр.
По его словам, на полигоне Лило также планируется организовать установку для очистки сцеженной воды, что решит сложившуюся в этом плане проблему. Тендер на соответствующие работы будет объявлен в конце этого квартала, а ориентировочный бюджет проекта составит 6,5 млн евро.
Кроме того, на полигоне Лило планируется организовать систему сбора газа. В рамках проекта будут закрыты ячейки захоронения отходов, а газ (метан) будет собираться из уже функционирующих или закрытых ячеек.
"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить ЕБРР и каждого из его сотрудников. При их поддержке мы также приобрели 65 единиц спецтехники, которая в ближайшее время будет служить городу", – сказал Каладзе.
Ежедневно в Тбилиси тысячи тонн мусора отправляются на единственный в городе полигон для твердых бытовых отходов близ поселка Диди Лило. Он начал работать в 2010 году после закрытия полигона бытовых отходов в районе Глдани.
Наличие полигона для твердых бытовых отходов недалеко от жилого поселка не раз становилось поводом для акций протеста местных жителей. Они неоднократно устраивали пикеты и перекрывали дорогу мусоровозам, не давая им проехать к свалке. Городские власти обещали устранить проблему и найти для свалки новое место.