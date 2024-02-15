https://sputnik-georgia.ru/20240215/borba-s-vyrubkoy-derevev-v-gruzii-v-samegrelo-vyyavleno-sem-nezakonnykh-lesopilok-286328009.html

Борьба с вырубкой деревьев в Грузии: в Самегрело выявлено семь незаконных лесопилок

Борьба с вырубкой деревьев в Грузии: в Самегрело выявлено семь незаконных лесопилок

Инспекторы опечатали незаконные лесопилки и добытый лесоматериал 15.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-15T13:41+0400

2024-02-15T13:41+0400

2024-02-15T13:41+0400

грузия

новости

общество

самегрело-земо сванети

самегрело

вырубка лесов

национальное лесное агентство

национальное лесное агентство грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/16/283544614_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_f660dd1af479bd11b41ab1e084e1f800.jpg

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору окружающей среды Грузии с начала февраля этого года выявили семь незаконных лесопилок в регионе Самегрело-Земо Сванети, сообщает пресс-служба ведомства. В частности, незаконные лесопилки циркулярного типа были обнаружены в шести районах Самегрело – Мартвили, Цаленджиха, Сенаки, Хоби, Зугдиди и Чхороцку. Инспекторы опечатали незаконные лесопилки и добытый лесоматериал. Все семь фактов содержат признаки уголовного преступления, соответственно, материалы переданы соответствующим органам для дальнейшего реагирования. Борьба с вырубкой лесов в Грузии В конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это. Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "Деловых дворах". Такие объекты для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли. Борьба с незаконной вырубкой деревьев в Грузии: сколько лесопилок опечатали в январе>>"Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, которые выводят лесопользование на совершенно новый уровень. Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров). Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самегрело-земо сванети

самегрело

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, самегрело-земо сванети, самегрело, вырубка лесов, национальное лесное агентство, национальное лесное агентство грузии