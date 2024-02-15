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Как идет строительство нового зоопарка на Тбилисском море?
Как идет строительство нового зоопарка на Тбилисском море?
Территория Тбилисского зоопарка в центре столицы значительно пострадала во время разрушительного наводнения, погибла половина его обитателей 15.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-15T09:22+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Строительство нового зоопарка на территории близ водохранилища, т. н. Тбилисского моря, продолжается активными темпами, в ближайшее время начнется строительство уличных вольеров, заявил директор учреждения Зураб Гуриелидзе "Бизнес-партнеру". После разрушительного наводнения 13 июня 2015 года, когда Тбилисский зоопарк серьезно пострадал и больше половины его обитателей (на тот момент их было 600) погибли, было принято решение о строительстве нового зоопарка на территории Тбилисского моря, а его площадь составит 48 гектаров. Когда новый зоопарк будет полностью открыт и сможет принимать первых посетителей, пока неизвестно. По информации Гуриелидзе, инвестиционная стоимость двух вольеров составляет 4 миллионов лари. Для полного оснащения нового зоопарка необходимо около 50 миллионов долларов. Осень в Тбилисском зоопарке – фото>>Кроме того, по его словам, идет строительство "Острова обезьян". После завершения обустройства вольеров туда начнут перевозить зверей. Гуриелидзе отметил, что строительство ведется больше года и оно специфическое. Так как ранее в Грузии не было опыта реализации подобного проекта, у архитекторов и строителей часто возникают определенные трудности. Как пояснил директор зоопарка, новое пространство будет разделено по биогеографическим регионам: Африка, Кавказ, Азия (тропическая и горная), Южная Америка, Австралия и Северная Америка. В этом году завершится обустройство пространств для регионов Кавказ и Африка, после чего планируется начать обустройство Азии. Тбилисский зоопарк был основан в 1927 году. Для него была выделена территория в 100 гектаров в ущелье реки Вере. В зоопарке завели обезьянник, аквариум и террариум. Постепенно город расширялся, и сейчас зоопарк оказался в самом центре Тбилиси, в окружении автомобильной эстакады на Площади Героев, что не очень комфортно для зверей. Окончательное решение о его переносе было принято после трагедии 2015 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилисское море, зураб гуриелидзе, тбилисский зоопарк, тбилиси, общество
грузия, новости, тбилисское море, зураб гуриелидзе, тбилисский зоопарк, тбилиси, общество
Как идет строительство нового зоопарка на Тбилисском море?
Территория Тбилисского зоопарка в центре столицы значительно пострадала во время разрушительного наводнения, погибла половина его обитателей
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Строительство нового зоопарка на территории близ водохранилища, т. н. Тбилисского моря, продолжается активными темпами, в ближайшее время начнется строительство уличных вольеров, заявил директор учреждения Зураб Гуриелидзе "Бизнес-партнеру".
После разрушительного наводнения 13 июня 2015 года, когда Тбилисский зоопарк серьезно пострадал и больше половины его обитателей (на тот момент их было 600) погибли, было принято решение о строительстве нового зоопарка на территории Тбилисского моря, а его площадь составит 48 гектаров. Когда новый зоопарк будет полностью открыт и сможет принимать первых посетителей, пока неизвестно.
"Проект взял достаточно активный темп. На данный момент я не могу сказать, когда будет завершено строительство нового зоопарка, уже завершается строительство двух важных экспозиций, таких как "Африканская саванна" и "Большие хищники". Сейчас завершаются зимние постройки, после чего начнется строительство уличных вольеров", – заявил Гуриелидзе.
По информации Гуриелидзе, инвестиционная стоимость двух вольеров составляет 4 миллионов лари. Для полного оснащения нового зоопарка необходимо около 50 миллионов долларов.
Кроме того, по его словам, идет строительство "Острова обезьян". После завершения обустройства вольеров туда начнут перевозить зверей.
"Точная картина появится через месяц. Нам удалось начать строительство с относительно небольшой суммой", – отметил он.
Гуриелидзе отметил, что строительство ведется больше года и оно специфическое. Так как ранее в Грузии не было опыта реализации подобного проекта, у архитекторов и строителей часто возникают определенные трудности.
Как пояснил директор зоопарка, новое пространство будет разделено по биогеографическим регионам: Африка, Кавказ, Азия (тропическая и горная), Южная Америка, Австралия и Северная Америка. В этом году завершится обустройство пространств для регионов Кавказ и Африка, после чего планируется начать обустройство Азии.
Тбилисский зоопарк был основан в 1927 году. Для него была выделена территория в 100 гектаров в ущелье реки Вере. В зоопарке завели обезьянник, аквариум и террариум.
Постепенно город расширялся, и сейчас зоопарк оказался в самом центре Тбилиси, в окружении автомобильной эстакады на Площади Героев, что не очень комфортно для зверей. Окончательное решение о его переносе было принято после трагедии 2015 года.