https://sputnik-georgia.ru/20240215/kak-idet-stroitelstvo-novogo-zooparka-na-tbilisskom-more-286315228.html

Как идет строительство нового зоопарка на Тбилисском море?

Как идет строительство нового зоопарка на Тбилисском море?

Территория Тбилисского зоопарка в центре столицы значительно пострадала во время разрушительного наводнения, погибла половина его обитателей 15.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-15T09:22+0400

2024-02-15T09:22+0400

2024-02-15T09:22+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Строительство нового зоопарка на территории близ водохранилища, т. н. Тбилисского моря, продолжается активными темпами, в ближайшее время начнется строительство уличных вольеров, заявил директор учреждения Зураб Гуриелидзе "Бизнес-партнеру". После разрушительного наводнения 13 июня 2015 года, когда Тбилисский зоопарк серьезно пострадал и больше половины его обитателей (на тот момент их было 600) погибли, было принято решение о строительстве нового зоопарка на территории Тбилисского моря, а его площадь составит 48 гектаров. Когда новый зоопарк будет полностью открыт и сможет принимать первых посетителей, пока неизвестно. По информации Гуриелидзе, инвестиционная стоимость двух вольеров составляет 4 миллионов лари. Для полного оснащения нового зоопарка необходимо около 50 миллионов долларов. Осень в Тбилисском зоопарке – фото>>Кроме того, по его словам, идет строительство "Острова обезьян". После завершения обустройства вольеров туда начнут перевозить зверей. Гуриелидзе отметил, что строительство ведется больше года и оно специфическое. Так как ранее в Грузии не было опыта реализации подобного проекта, у архитекторов и строителей часто возникают определенные трудности. Как пояснил директор зоопарка, новое пространство будет разделено по биогеографическим регионам: Африка, Кавказ, Азия (тропическая и горная), Южная Америка, Австралия и Северная Америка. В этом году завершится обустройство пространств для регионов Кавказ и Африка, после чего планируется начать обустройство Азии. Тбилисский зоопарк был основан в 1927 году. Для него была выделена территория в 100 гектаров в ущелье реки Вере. В зоопарке завели обезьянник, аквариум и террариум. Постепенно город расширялся, и сейчас зоопарк оказался в самом центре Тбилиси, в окружении автомобильной эстакады на Площади Героев, что не очень комфортно для зверей. Окончательное решение о его переносе было принято после трагедии 2015 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилисское море, зураб гуриелидзе, тбилисский зоопарк, тбилиси, общество