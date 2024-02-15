https://sputnik-georgia.ru/20240215/kalandarishvili-gotov-vystavit-svoyu-kandidaturu-na-ocherednykh-vyborakh-glavy-tsik-286334636.html

Каландаришвили готов выставить свою кандидатуру на очередных выборах главы ЦИК?

Каландаришвили готов выставить свою кандидатуру на очередных выборах главы ЦИК?

Решение зависит от того, какие поправки примет парламент Грузии 15.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-15T17:46+0400

2024-02-15T17:46+0400

2024-02-15T18:10+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Действующий председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили заявил, что велика вероятность, что он вновь представит свою кандидатуру на предстоящих выборах главы ЦИК. Парламент Грузии 9 февраля утвердил во втором чтении поправки в Избирательный кодекс Грузии, возвращающие в законодательство принцип двухэтапного принципа избрания председателя ЦИК. В частности, председатель ЦИК должен избираться на пять лет 90 голосами депутатов, то есть 3/5 полного состава парламента. И впервые в истории Грузии на предстоящих выборах 26 октября будет осуществлено масштабное технологическое вмешательство, отметил он.По словам Каландаришвили, он сможет провести выборы 2024 года в честной и конкурентной среде, что подтверждается результатами выборов, прошедших под его председательством. По его словам, каждый раз, когда есть наглядные примеры успешной работы ЦИК, начинаются дискредитирующие комиссию кампании. Их цель – подорвать доверие к Центральной избирательной комиссии. Как пояснил председатель ЦИК, его цель – завершить работу, начатую ЦИК, и он будет рад, если у него будет такая возможность.Вопрос председателя В настоящее время ЦИК Грузии возглавляет Георгий Каландаришвили, который впервые был избран на эту должность в августе 2021 на шесть месяцев. Позднее, в феврале 2022 года, он вновь возглавил Центризбирком на полгода. В августе того же года президент Грузии отказалась представлять кандидатуру Каландаришвили парламенту, несмотря на то, что он был среди кандидатов. В результате ни один из предложенных президентом кандидатов не получил достаточного количества голосов даже для избрания на пост на шесть месяцев. Новые правила избрания главы ЦИК соответствуют международной практике – премьер Грузии>>Согласно грузинскому законодательству, Каландаришвили продолжил исполнять обязанности председателя ЦИК. Оппозиция выступила категорически против кандидатуры Георгия Каландаришвили на посту председателя ЦИК, назвав его ставленником правящей партии. Критика усилилась после выборов в органы местной власти в 2021 году. Оппозиционеры обвинили ЦИК в фальсификации результатов голосования, тогда как международные наблюдатели не увидели серьезных нарушений в работе избирательных комиссий. Парламенсткие выборы 2024 В Грузии 26 октября 2024 года пройдут очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участков в стране. Партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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