https://sputnik-georgia.ru/20240210/novye-pravila-izbraniya-glavy-tsik-sootvetstvuyut-mezhdunarodnoy-praktike--premer-gruzii-286238517.html

Новые правила избрания главы ЦИК соответствуют международной практике – премьер Грузии

Новые правила избрания главы ЦИК соответствуют международной практике – премьер Грузии

Новый проект закона предполагает возвращение к двухступенчатой системе избрания председателя ЦИК 10.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-10T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Изменения правил избрания председателя Центральной избирательной комиссии Грузии соответствуют нормам международной практики, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Парламент Грузии 9 февраля утвердил во втором чтении поправки в Избирательный кодекс Грузии, возвращающие в законодательство принцип двухэтапного принципа избрания председателя ЦИК.Новый проект закона предполагает возвращение к двухступенчатой системе избрания председателя ЦИК. В частности, председатель ЦИК должен избираться на пять лет 90 голосами депутатов, то есть 3/5 полного состава парламента. Выборы в Грузии 2024 – каким будет голосование за рубежом >>Если ни один из кандидатов не наберет 90 голосов, будет проводиться повторное голосование, и председателем ЦИК станет кандидат, набравший 76 голосов. Если же ни один из кандидатов не наберет 76 голосов, то право на единоличное избрание председателя ЦИК передадут президенту Грузии, которая выберет человека из списка кандидатов и назначит его на пост председателя или члена ЦИК. Третья попытка В июле 2023 года, несмотря на протест оппозиции и президента, было сокращено минимально необходимое для избрания председателя ЦИК на 5 лет количество голосов – со 100 до 76. Кроме того, прерогатива представления кандидатов парламенту была передана от президента председателю парламента. До этих изменений действовала следующая система: глава и члены ЦИК Грузии избирались 2/3 состава парламента (100 голосов) сроком на пять лет. Если голосов не хватало, проходило повторное голосование, при котором достаточно было простого большинства, то есть 76 голосов. Однако в таком случае срок полномочий составлял лишь полгода. Эти жесткие правила были введены в 2021 году. С тех пор парламент не смог избрать главу ЦИК на пять лет. Вопрос председателя В настоящее время ЦИК Грузии возглавляет Георгий Каландаришвили, который впервые был избран на эту должность в августе 2021 на шесть месяцев. Позднее, в феврале 2022 года, он вновь возглавил Центризбирком на полгода. В августе того же года президент Грузии отказалась представлять кандидатуру Каландаришвили парламенту, несмотря на то, что он был среди кандидатов. В результате ни один из предложенных президентом кандидатов не получил достаточного количества голосов даже для избрания на пост на шесть месяцев. Парламентские выборы 2024: грузинские консульства ознакомили с новшествами голосования>>Согласно грузинскому законодательству, Каландаришвили продолжил исполнять обязанности председателя ЦИК. Оппозиция выступила категорически против кандидатуры Георгия Каландаришвили на посту председателя ЦИК, назвав его ставленником правящей партии. Критика усилилась после выборов в органы местной власти в 2021 году. Оппозиционеры обвинили ЦИК в фальсификации результатов голосования, тогда как международные наблюдатели не увидели серьезных нарушений в работе избирательных комиссий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, ираклий кобахидзе