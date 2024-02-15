https://sputnik-georgia.ru/20240215/khazaradze-byl-maroderom-pri--saakashvili---predsedatel-gruzinskoy-mechty-286333972.html

Хазарадзе был мародером при Саакашвили - председатель "Грузинской мечты"

Хазарадзе был мародером при Саакашвили - председатель "Грузинской мечты"

Гарибашвили призвал журналистам называть Хазарадзе криминалом, так как суд признал его виновным в мошенничестве 15.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-15T17:01+0400

2024-02-15T17:01+0400

2024-02-15T17:03+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Основатель TBC банка, лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе был мародером во время президентства Михаила Саакашвили и вместе со своим банком участвовал в распределении награбленного, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Гарибашвили. Главным элементом предвыборной кампании к парламентским выборам 26 октября 2024 года Хазарадзе сделал критику основателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Он обвинил почетного председателя "Грузинской мечты" в служении России, заявив, что "его место в Кремле". Мы обязательно придем к власти, и Бидзина Иванишвили обязательно уйдет, сказал Хазарадзе. Как полагает председатель "Грузинской мечты", вся оппозиция сегодня представляет отряды бывшей правящей партии "Единое национальное движение"."Я хотел бы высказать вам свое мнение, и это наше общее мнение, что нет отдельно взятого ни Хазарадзе, ни какой-либо другой реальной, настоящей оппозиции, взятой в отдельности. Это отряды единого "Национального движения", сателлиты, как хотите, так называйте этих людей", - заявил Гарибашвили. Представители правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая вопреки интересам Грузии и народа пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну. "Деньги, деньги и еще раз деньги" – оппозиционер раскрыл формулу успеха Хазарадзе>>Гарибашвили также попросил журналистов называть Хазарадзе криминалом, так как его судили и признали виновным в мошенничестве. "Суд признал его мошенником, человеком, который ограбил собственный банк, собственных инвесторов и создал мошенническую схему, о чем вообще речь", - сказал Гарибашвили. Суд признал Хазарадзе и его партнера по бизнесу Бадри Джапаридзе виновными в финансовом мошенничестве в 2008 году и приговорен к 7 годам лишения свободы, но они остались на свободе из-за истечения срока давности уголовного преследования. Партия "Лело" Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они пошли в политику после того, как против них завели уголовное дело. По итогам парламентских выборов 2020 года партия "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, мамука хазарадзе, ираклий гарибашвили, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия