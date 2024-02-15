https://sputnik-georgia.ru/20240215/politseyskogo-na-yuge-gruzii-ulichili-v-presledovanii-zhenschiny-286337012.html

Полицейского на юге Грузии уличили в преследовании женщины

Полицейского на юге Грузии уличили в преследовании женщины

Старшему инспектору департамента полиции Самцхе-Джавахети предъявлено обвинение в преследовании, причинившем жертве душевные страдания 15.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-15T19:39+0400

2024-02-15T19:39+0400

2024-02-15T19:39+0400

происшествия

грузия

новости

специальная следственная служба

самцхе-джавахети

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Старший инспектор департамента полиции Самцхе-Джавахети на юге Грузии был уличен Специальной следственной службой в преследовании женщины, сообщила пресс-служба. Следствием установлено, что в 2023 году обвиняемый устанавливал нежелательный контакт со знакомой женщиной против ее воли, что проявлялось в постоянных телефонных звонках, общении через различные приложения, а также незаконной слежке на улице. Также обвиняемый систематически просил потерпевшую о личной встрече и общении. В результате действий обвиняемого, потерпевшая перенесла психические страдания, ей причинен моральный ущерб и она была вынуждена значительно изменить свой образ жизни. Специальная следственная служба сразу же после обращения потерпевшей обеспечила проведение следственного процесса в короткие сроки, за это время получила доказательства, разоблачающие преступление сотрудника правоохранительных органов. В Грузии задержали мужчину за интимное видео с замужней любовницей >>Среди них записи с камер видеонаблюдения, показывающие нежелательное общение, подробная информация о звонках и коротких текстовых сообщениях, сделанных с мобильных телефонов правоохранительных органов, а также сообщения, отправленные из приложения WhatsApp. На основании постановления прокуратуры Грузии, старшему инспектору департамента полиции Самцхе-Джавахети предъявлено обвинение в преследовании, причинившем жертве душевные страдания. Преступление предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Специальная следственная служба продолжает расследование дела.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самцхе-джавахети

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происшествия, грузия, новости, специальная следственная служба, самцхе-джавахети