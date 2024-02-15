https://sputnik-georgia.ru/20240215/poryadka-12-tys-abonentam-v-gruzii-vernut-pereplatu-za-vodu-286326116.html

Порядка 12 тыс абонентов в Грузии вернут переплату за воду

Порядка 12 тыс абонентов в Грузии вернут переплату за воду

Деньги должны быть возвращены в течение пяти месяцев 15.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-15T12:46+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power (GWP) вернет 11 938 потребителям безосновательно начисленную плату за воду на сумму 6 миллионов лари, говорится в сообщении Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC). По информации комиссии, GWP должен вернуть переплату абонентам в течение пяти месяцев. Кроме того, по указанию GNERC водораспределительная компания уже списала старую задолженность 10 251 абоненту и из-за нарушения стандартов обслуживания разместила на абонентских картах компенсации в размере 995 371 лари. А также компания оштрафована в размере 75 тысяч лари в пользу бюджета за нарушение лицензионных условий и невыполнение требований комиссии "О защите прав потребителей". Коммунальные платежи в Грузии – все, что стоит знать>>С целью проверки работы GWP в августе 2023 года в комиссии создана рабочая группа, которая изучила разные направления компании, связанные с обслуживанием с 2019 по 2023 годы. За это время был выявлен ряд нарушений. В том числе, компания неправильно начисляла тарифы за обслуживание, неполноценно брала на учет пользователей на лицензионной территории, систематически не брала показания счетчиков и не взимала с пользователей плату за водоснабжение, не обновляла данные с гражданского реестра, предоставляла пользователям квитанции с неверными данными. Компании поручено устранить все выявленные недочеты по разработанному комиссией плану в установленные сроки. В случае невыполнения в отношении компании будут применены дополнительные штрафные санкции.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 февраля – 2,6483 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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