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Президент Грузии отправилась в Мюнхен для участия в конференции по безопасности
Президент Грузии отправилась в Мюнхен для участия в конференции по безопасности
По информации администрации президента Грузии, Зурабишвили получила официальное приглашение от организаторов Мюнхенской конференции по безопасности 15.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-15T21:43+0400
2024-02-15T21:43+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась с визитом в Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила администрация президента. Президент Грузии с 16-18 февраля примет участие в обсуждениях вопросов международной безопасности на Мюнхенской конференции вместе с мировыми лидерами, главами государств и ведущими представителями международных организаций. Кроме того, президент примет участие в дискуссии: Обеспечение готовности Восточного фланга НАТО (Better Safe Than Sorry: Securing NATO"S Easters Flank Readiness). В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что президент Грузии Саломе Зурабишвили совершила измену, поехав на конференцию по безопасности в Мюнхен без одобрения правительства, и такое поведение является позором для президента. Зурабишвили не скажет ничего во благо Грузии на Мюнхенской конференции – депутат >>По информации администрации президента Грузии, Зурабишвили получила официальное приглашение от организаторов Мюнхенской конференции по безопасности. Между тем в администрации правительства сообщили, что президент не обращалась за согласием на участие в конференции. Грузия будет представлена на высоком уровне в качестве министра иностранных дел Илии Дарчиашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, политика, грузия, саломе зурабишвили , мюнхенская конференция по безопасности
новости, политика, грузия, саломе зурабишвили , мюнхенская конференция по безопасности
Президент Грузии отправилась в Мюнхен для участия в конференции по безопасности
21:43 15.02.2024 (обновлено: 21:54 15.02.2024)
По информации администрации президента Грузии, Зурабишвили получила официальное приглашение от организаторов Мюнхенской конференции по безопасности
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась с визитом в Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила администрация президента.
Президент Грузии с 16-18 февраля примет участие в обсуждениях вопросов международной безопасности на Мюнхенской конференции вместе с мировыми лидерами, главами государств и ведущими представителями международных организаций.
"На Мюнхенской конференции по безопасности, которая является ведущим в мире форумом для обсуждения вопросов международной безопасности, президент Грузии выступит с речью на панели "Более глубокий, широкий и дееспособный Европейский Союз", – говорится в заявлении.
Кроме того, президент примет участие в дискуссии: Обеспечение готовности Восточного фланга НАТО (Better Safe Than Sorry: Securing NATO"S Easters Flank Readiness).
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что президент Грузии Саломе Зурабишвили совершила измену, поехав на конференцию по безопасности в Мюнхен без одобрения правительства, и такое поведение является позором для президента.
По информации администрации президента Грузии, Зурабишвили получила официальное приглашение от организаторов Мюнхенской конференции по безопасности. Между тем в администрации правительства сообщили, что президент не обращалась за согласием на участие в конференции. Грузия будет представлена на высоком уровне в качестве министра иностранных дел Илии Дарчиашвили.