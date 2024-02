https://sputnik-georgia.ru/20240215/prezident-gruzii-otpravilas-v-myunkhen-dlya-uchastiya-v-konferentsii-po-bezopasnosti-286339566.html

Президент Грузии отправилась в Мюнхен для участия в конференции по безопасности

По информации администрации президента Грузии, Зурабишвили получила официальное приглашение от организаторов Мюнхенской конференции по безопасности 15.02.2024, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась с визитом в Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила администрация президента. Президент Грузии с 16-18 февраля примет участие в обсуждениях вопросов международной безопасности на Мюнхенской конференции вместе с мировыми лидерами, главами государств и ведущими представителями международных организаций. Кроме того, президент примет участие в дискуссии: Обеспечение готовности Восточного фланга НАТО (Better Safe Than Sorry: Securing NATO"S Easters Flank Readiness). В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что президент Грузии Саломе Зурабишвили совершила измену, поехав на конференцию по безопасности в Мюнхен без одобрения правительства, и такое поведение является позором для президента. Зурабишвили не скажет ничего во благо Грузии на Мюнхенской конференции – депутат >>По информации администрации президента Грузии, Зурабишвили получила официальное приглашение от организаторов Мюнхенской конференции по безопасности. Между тем в администрации правительства сообщили, что президент не обращалась за согласием на участие в конференции. Грузия будет представлена на высоком уровне в качестве министра иностранных дел Илии Дарчиашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

