https://sputnik-georgia.ru/20240215/zurabishvili-ne-skazhet-nichego-vo-blago-gruzii-na-myunkhenskoy-konferentsii---deputat-286338067.html

Зурабишвили не скажет ничего во благо Грузии на Мюнхенской конференции – депутат

Зурабишвили не скажет ничего во благо Грузии на Мюнхенской конференции – депутат

Решение президента принять участие в Мюнхенской международной конференции является оскорблением грузинских институтов, считает депутат 15.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-15T20:28+0400

2024-02-15T20:28+0400

2024-02-15T20:50+0400

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грузия

саломе зурабишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

мюнхенская конференция по безопасности

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Президент Саломе Зурабишвили не скажет ничего во благо Грузии на Мюнхенской конференции по безопасности, заявила член общественного движения "Сила народа", депутат Эка Сепиашвили. По данным президентской администрации, Зурабишвили получила официальное приглашение и намерена принять участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 16-18 февраля. В администрации правительства сказали, что президент не обращалась за согласием на участие в конференции, как того требует Конституция. Как отметила депутат, решение президента принять участие в Мюнхенской международной конференции является, прежде всего, оскорблением грузинских институтов, института президента и Конституции. "Есть институт президента, его права и обязанности, которые прописаны в Конституции, и Саломе Зурабишвили все это нарушает, этим нарушая Конституцию. Она говорит: меня не интересует, в этой стране нет прав и обязанностей президента, меня не волнует Конституция, и я поеду куда захочу", – сказала Сепиашвили. По ее словам, президент пытается сказать своим хозяевам: я могу пойти наперекор закону и быть полезной для вас куклой, которая сделает то, что вы прикажете.Президент Грузии совершила измену – Гарибашвили >>По мнению депутата, Мюнхенская конференция повторяет нарратив грузинской радикальной оппозиции, и это является сильным ударом по репутации мероприятия. В докладе Мюнхенской конференции по безопасности за 2024 год говорится, что почетный председатель партии "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили, "пророссийский олигарх", который несет ответственность за отступление Грузии от демократии в последнее время и отдаление страны от ЕС "вопреки желанию большинства грузинского общества". Президент Грузии использует международную трибуну для удовлетворения своего эго – депутат>>Что касается Мюнхенской конференции по безопасности, то Грузия будет представлена на высоком уровне в качестве министра иностранных дел Илии Дарчиашвили. Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проводится в феврале в Мюнхене. Форум собирает мировых лидеров, политиков и экспертов для обсуждения актуальных вопросов международной политики.Президент Грузии и правящая партияОтношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности.Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей.После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента.Президент Грузии руководствуется своими амбициями – депутат о поездке Зурабишвили в Мюнхен>>Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца.В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100.В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, мюнхенская конференция по безопасности