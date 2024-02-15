https://sputnik-georgia.ru/20240215/rasshirilsya-spisok-zarubezhnykh-klinik-gde-smogut-besplatno-lechitsya-deti-iz-gruzii-286334354.html

Расширился список зарубежных клиник, где смогут бесплатно лечиться дети из Грузии

Расширился список зарубежных клиник, где смогут бесплатно лечиться дети из Грузии

Родители пациентов могут выбрать ведущие высокотехнологические клиники в Испании, Израиле и Турции 15.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-15T17:24+0400

2024-02-15T17:24+0400

2024-02-15T17:33+0400

грузия

новости

общество

зураб азарашвили

лечение онкозаболеваний

рак

министерство здравоохранения грузии

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Программа лечения детей с онкологическими заболеваниями расширилась, и пациенты из Грузии смогут лечиться в шести зарубежных клиниках вместо трех, сообщает Минздрав страны. Международный день больных раком детей отмечается 15 февраля. В связи с этим днем Минздрав Грузии сообщил о расширении госпрограммы лечения детей с онкологическими заболеваниями. В 2023 году правительство Грузии начало беспрецедентную программу лечение детей с онкологическими заболеваниями. Лечение всех пациентов в возрасте до 18 лет государство полностью финансирует как в Грузии, так и за ее пределами. Какую помощь получают онкопациенты в Грузии от правительства? >>Родители пациентов могут выбрать ведущие высокотехнологические клиники в Испании, Израиле и Турции. Сначала грузинская сторона подписала контракты с ведущими клиниками Турции (Anadolu Medical Center), Израиля (Sourasky Medical Center (Ichilov)) и Испании (QUIRON SALUD). К этим клиникам теперь добавились турецкие клиники Acibadem Healthcare Group, Liv Hospital и MEMORIAL Hospitals. Минздрав Грузии активно работает и с другими ведущими медицинскими учреждениями Европы. "Мы рады, что имеем возможность оказать помощь пациентам из Грузии… На сегодняшний день у детей из Грузии есть те же возможности, которые, к примеру, есть у детей в Испании. Члены нашей команды входят в список лучших врачей мира. Их профессионализм известен во всем мире в области онкологии и протонотерапии", – заявила управляющий директор испанского Центра протонотерапии "Quirónsalud" Марта Кремадес. Программа бесплатного лечения детей с онкологическими заболеваниями за границей началась в августе 2023 года. В Грузии на данный момент 300 детей с онкологическим диагнозом. К программе подключились уже около 50 детей. По его словам, в госпитале есть все для того, чтобы дети могли получить полноценную медпомощь. Здесь есть гематологическая клиника, которая объединяет педиатрических гематологов и педиатрических онкологов. В рамках госпрограммы финансируется диагностика и курс лечения – химиотерапия, лучевая терапия, операция и протонотерапия. В Минздраве Грузии заявили, что лечение детей за рубежом продолжится до тех пор, пока в стране не откроется государственный центр детской онкологии, оснащенный высокотехнологической аппаратурой. Ранее министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили заявил, что в данном центре будет доступен полный спектр медсервисов в одном пространстве. Условия программы Бенефициаром программы может стать гражданин Грузии возрасте до 18 лет с онкологическим диагнозом (с кодом Международной классификации болезней (ICD)). Для участия в программе: Пациенты будут распределяться по клиникам на основании их индивидуальных потребностей, возможностей клиники и выбора семьи пациента. Подробную информацию о программе можно получить по номеру "горячей линии" Минздрава Грузии 15 05. В большинстве случаев один курс лечения обходится в 100 тысяч евро, именно поэтому правительство решило полностью взять на себя все расходы на лечение. Ранее государство оплачивало лишь часть лечения для этих детей. На эти цели правительство выделяло около 10 миллионов лари в год, однако этого было недостаточно. На новый проект из бюджета выделено около 30 миллионов лари (более 10 млн долларов). Как отмечает Минздрав, программа лечения за рубежом является переходным этапом до открытия Детского онкологического государственного центра в Грузии, оснащенного современными стандартами, высокотехнологичным оборудованием, где полный спектр медицинских услуг будет доступен в одном помещении. В этом направлении ведомство активно работает.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, лечение онкозаболеваний, рак, министерство здравоохранения грузии