https://sputnik-georgia.ru/20240215/tsel-gruzinskoy-mechty-poluchit-konstitutsionnoe-bolshinstvo--garibashvili-ozvuchil-plany-286330257.html

Цель "Грузинской мечты" получить конституционное большинство – Гарибашвили озвучил планы

Цель "Грузинской мечты" получить конституционное большинство – Гарибашвили озвучил планы

Партия, набравшая более 50% голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьеры и единолично утвердить представленное им правительство 15.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-15T15:07+0400

2024-02-15T15:07+0400

2024-02-15T15:15+0400

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ираклий гарибашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" нацелена получить конституционное большинство на предстоящих парламентских выборах в 2024 году, заявил экс-премьер Ираклий Гарибашвили на своем первом брифинге в качестве председателя партии.В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей. На сегодняшний день "Грузинская мечта" – лидер предвыборной гонки по всем опросам общественного мнения. Новоназначенный председатель правящей партии объявил о начале подготовки предвыборной кампании к предстоящим парламентским выборам, в рамках которой он посетит 10 регионов страны за 100 дней. По словам Гарибашвили, он собирается встретиться с представителями партии, руководителями региональных организаций, населением, чтобы на месте узнать их нужды. Гарибашвили провел первый брифинг в качестве председателя правящей партии. О своей отставке с поста премьер-министра Грузии он объявил 29 января 2024 года. Уже 1 февраля его избрали председателем правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 февраля 2024 года. Решение было принято единогласно на внеочередном VIII съезде партии в Тбилиси. Место Гарибашвили на посту главы правительства 8 феврлая занял бывший глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.Выборы 2024В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы, на которых решится, кто будет управлять страной следующие 4 года. Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. "Грузинская мечта" может получить конституционное большинство в парламенте – Кобахидзе>>По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024